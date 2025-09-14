Tenisový šampion Alcaraz: Sbalil »plavkovou« supermodelku
Popřela fámy, že chodí s tenisovým ranařem Sinnerem, místo toho se nechala sbalit od jeho úhlavního rivala! Americká supermodelka Brooks Naderová (28) zahřívá pelíšek španělskému šampionovi Carlosi Alcarazovi (22)!
„Ty drby jsou pravdivé,“ potvrdila její mladší sestra Grace Ann. Brooks prý už Carlose představila zbylým dvěma ségrám. „Umírám touhou, až ho ukáže i mně!“
Sexy dračice Naderová, někdejší hvězda plavkového čísla časopisu Sports Illustrated, je přitom o 6 let a 3 měsíce starší než aktuálně nejlepší tenista světa.
Témata: blesksport, Carlos Alcaraz, tenis, Sports Illustrated, supermodelka, Brooks Nader