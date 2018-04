Čechy a Morava se dohodly: Takhle by se měl volit šéf fotbalu!

VÍME PRVNÍ | To základní už je na světě. Česká a moravská vyjednávací skupina se dohodly na úpravě stanov fotbalové asociace tak, jak to požaduje FIFA a UEFA – tedy jakkoli, jen aby byla vždy zajištěna volba předsedy FAČR. Teď už „jenom“ zbývá, aby změnu odklepla i květnová valná hromada.

Čechy a Morava dlouho stály v zákopech proti sobě a jejich představy se nepřibližovaly. To už neplatí. Na stole leží výkonným výborem schválený návrh změny stanov, který v každém případě zaručí volbu předsedy asociace. V tomto jediném bodě v podstatě ruší komorový princip hnutí.

Návrh má čtyři body. Pojďme si je projít i s názornými příklady (pro Čechy uvažujeme 127 delegátů, pro Moravu 75, celkem 202) toho, jak jim rozumět.

Podle schváleného dokumentu pro volbu předsedy výkonného výboru má nadále platit:

a) je zvolen v prvním kole, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory.

Příklad: Kandidátovi stačí, aby získal 64 hlasů v české a 38 v moravské komoře.

b) není-li zvolen v prvém kole, je ve druhém kole zvolen ten z kandidátů účastnivších se prvého kola, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší.

Příklad: Kandidátovi s jistotou stačí, aby získal 102 hlasů bez ohledu na to, z které komory pocházejí. Obecně ale vítězí ve chvíli, kdy získá více hlasů než jeho konkurenti, třeba jediný hlas, pokud se ostatní zdrží nebo se hlasování nezúčastní.

c) není-li zvolen ani ve druhém kole, postupují do třetího kola ti z kandidátů, kteří získají nejvyšší stejný počet hlasů ve druhém kole s tím, že ve třetím kole je zvolen ten z kandidátů, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší.

Příklad: Tento bod je řešením pro případ, že ve druhém kole získají dva a více kandidátů stejný počet hlasů. Tito všichni postupují dále, ostatní odpadají. Dále platí co v bodě b).

d) v důsledku případné neúspěšné volby podle písmena c) z důvodu rovnosti hlasů je nutné mezi nezvolenými kandidáty s takto dosaženým rovným počtem získaných hlasů rozhodnout bezprostředně po neúspěšné volbě losem.

Příklad: Jde o málo pravděpodobnou variantu. Když opět dojde k rovnosti hlasů dvou a více kandidátů, rozhodne los.

Toť vše. Kromě prvního kola volby tedy jedna či druhá komora přichází o možnost zablokovat volbu předsedy, což se v předchozích deseti letech stalo čtyřikrát. Naposledy loni v červnu, to se nelíbilo FIFA a UEFA, které začaly velmi rázně a tvrdě jednat. České asociaci daly podmínku, že pokud do června nezmění stanovy tak, aby zaručovaly zvolení předsedy, vyšlou do Prahy normalizační komisi.

Úterní rozhodnutí výkonného výboru je krokem k tomu, aby se to nestalo. Návrh, který předseda asociace Martin Malík už nyní zasílá na FIFA a UEFA, ovšem ještě musí 24. května schválit valná hromada.

To platí i o druhé novince ve stanovách, jak ji navrhuje výkonný výbor. Vyjednávací skupiny obou komor se dohodly, že výkonný výbor se rozšíří o jednoho člena voleného za Čechy, konkrétně za kraje.