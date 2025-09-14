Životní výsledek Zimovjanové na karlovarském triatlonu. Pomohl i šéfkuchař z Puppu
Z hrany konce kariéry se triatlonistka Tereza Zimovjanová odrazila k životnímu dnu. V deštivém a chladném počasí vybojovala v závodě mistrovství světa v Karlových Varech osmou příčku a potvrdila si, že po přesunu tréninkové skupiny v Loughborough je na správné trase. „Je super vidět ten posun. Myslím, že to není strop,“ pochvalovala si.
Tereza Zimovjanová byla ještě v mokrém závodním dresu, když v cílovém prostoru závodu světového šampionátu pózovala k rozjařeným rodinným fotografiím. Čekali tam na ni její rodiče, přítel, kamarádi, sponzoři a taky Ondřej Koráb, šéfkuchař Grandrestaurantu z nedalekého hotelu Pupp.
„Je to rodinný známý. Díky němu každý rok v Puppu bydlím. Je to mega komfort, už se strašně těším, až půjdu večer do spa. Moc mu děkuju. Ale prezidentské apartmá ještě nemám. To asi až budu vyhrávat,“ usmála se Zimovjanová.
V nedělním drsném karlovarském dopoledni na vítěznou Beth Potterovou z Velké Británie ztratila v závodě elitní série dvě minuty a 48 sekund. Osmé místo bylo nicméně její nejlepší v kariéře. Posunula třináctou příčku z červencového Hamburku. Líp byla naposledy Vendula Frintová Divoká v roce 2018 díky sedmé příčce v Jokohamě.
„Před závodem jsem každému říkala, že bych letos chtěla být osmá. Měla jsem to naplánované. Chtěla jsem vylepšit nejlepší umístění ve Varech, což bylo deváté minulý rok,“ pochvalovala si Zimovjanová. „Třeba to někdy bude větší skok než o jedno místo, ale jsem moc spokojená. Je to můj nejlepší výsledek ve světové sérii. Před letošním rokem jsem byla nejlíp devatenáctá. Jsem šťastná.“
V minulosti v Karlových Varech ještě v éře nižší kategorie Světového poháru zažila dva výsledky do top ten, ale taky drsný pád na kole. Tentokrát zvládla plaveckou patnáctistovku na Rolavě a v cyklistické řezance se sedmi stoupáními na Zámecký vrch se na čtyřiceti kilometrech udržela ve stíhací skupince, která se zformovala za únikem Nizozemky Mayi Kingmaové a Američanky Taylor Spiveyové. Přesto, že právě tady prožila největší krizi.
V závěru závodu ji rozesmál moderátor
„V takové hnusné zatáčce mně kolo strašně podklouzlo. Myslela jsem, že mám píchlé zadní kolo, tak jsem se na něj furt dívala. Jela jsem úplně vzadu. Říkala jsem si, že zastavím ve wheel stopu. Vystrašilo mě to, najedno jsem byla na konci skupiny, začalo se to dělit,“ líčila Zimovjanová. „Strašně moc děkuju divákům. Byla jsem schopná se dotáhnout zpátky. A na běhu je vždycky adrenalin, když běžím kolem lidí, co ječí. Strašně mi to pomohlo.“
Na mokré a zároveň náročné cyklistické trati se padalo často. Mezi oběti patřila i další reprezentantka Heidi Juránkové, která šla k zemi, když se vyhýbala kolizi před sebou a přišla o nadějnou pozici. I tak se do cíle dostala jako jednadvacátá.
Zimovjanová se na běžecké desítce rychle rozeběhla a posunovala se dopředu. V závěrečných fázích závodu se při průběhu Divadelním náměstím dokonce rozesmála, když zaslechla vtípek moderátora Daniela Stacha.
„Říkal něco o králíčkách, mě to rozesmívalo. Prostě mi to dává energii,“ líčila s úsměvem.
V cíli doběhla o místo před svou tréninkovou kolegyní Olivií Mathiasovou, s kterou se od letošní sezony připravuje ve špičkové tréninkové skupině na univerzitě v Loughborough. Tam často vídá i Alexe Yee, největší hvězdu současného triatlonu a loňského olympijského vítěze z Paříže. Přesun do Velké Británie jí zřejmě zachránil kariéru.
„Minulý rok jsem myslela, že se na to skoro vykašlu. Bylo mi špatně ze závodění, ze všeho. Věděla jsem, že pokud neodejdu, už to asi nepůjde. Byla to moje poslední záchrana,“ řekla Zimovjanová. „Jsem strašně vděčná, že mě tam vzali. Hrozně mi to pomohlo, získala jsem úplně nový náhled na sport. Snad si mě v Anglii nechají.“
Závody mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech:
Ženy: 1. Potterová (Brit.) 2:02:12, 2. Spiveyová (USA) -13, 2. Tertschová (Něm.) -55, 4. Lehairová (Luc.) -1:44, 5. Periaultová (Fr.) -2:03, 6. Vermeylenová (Belg.) -2:20, ...8. Zimovjanová -2:48, 21. Juránková (obě ČR) -6:08.