Kdo je násilník, který přepadl Kvitovou? Člen gangu i opora fotbalového týmu

Petra Kvitová nevstoupila do letošního French Open dobře, s Paraguaykou Verónikou Cepedeovou prohrála první set • ČTK

Dlouho to nevypadalo dobře. Od doby, kdy Petru Kvitovou přepadl a vážně pořezal v jejím prostějovském bytě do té doby neznámý pachatel, uplynulo dlouhých sedmnáct měsíců. A česká tenistka se pomalu připravovala na skutečnost, že útočník nemusí být nikdy dopaden. To se naštěstí nepotvrdilo, násilník Radim Ž. byl zhruba před měsícem zatčen. Kdo však je muž, který mohl definitivně ukončit kariéru dvojnásobné wimbledonské vítězky?