Kladno, hokejistů město, Kladno… Rozvodů HIT! Plekanec v tom rozhodně není sám

Rozvedené páry František Kaberle (44) a Kateřina (43) Rodina Františka Kaberleho se rozpadla. • Foto Profimedia Hokejový bek ze slavného kladenského rodu měl svatbu v roce 1998. Rozvod přišel o 19 let později, v roce 2017. „Manželství s člověkem, který neumí komunikovat o svých pocitech, není vztah. Je to pouhé životní uspořádání,“ napsala před rozchodem Kateřina na sociální sítě. Oba už žijí s novými partnery. Tomáš Kaberle (40) a Ilona Tomáš Kaberle už nesdílí společnou domácnost s exmanželkou Ilonou. • Foto abl Hokejový bek ze slavného kladenského rodu měl svatbu v roce 1998. Rozvod přišel o 19 let později, v roce 2017. „Manželství s člověkem, který neumí komunikovat o svých pocitech, není vztah. Je to pouhé životní uspořádání,“ napsala před rozchodem Kateřina na sociální sítě. Oba už žijí s novými partnery.

Martin Procházka (46) a Kamila Martin Procházka se rozvedl se ženou Kamilou. • Foto abl Legendární forvard si svoje soukromí pečlivě střeží. Ale před šesti lety prozradil, že jeden rozvod už za sebou má. „Moc průsery nedělám. Ale přiznávám, že jsem rozvedený a z manželství mám dva syny Šimona a Martina," řekl tehdy. Sám ale nezůstal, už několik let je šťastně ženatý s manželkou Renatou. Zvláštní případy Jakub Voráček (29) a Nicole

Kladenský odchovanec sice s Nicole nebyl ženatý, ale byli spolu sedm let. Dokonce rok spolu vychovávali syna Jakuba. »Voras« odešel od rodiny na začátku roku a žije s přítelkyní, zdravotní sestrou Markétou. Jaromír Jágr (46)

Těžko říct, jestli nějaká a kdy užene »Džegra« do chomoutu. Tenhle chlapík už to měl párkrát »připravené«, ale svatbu i děti odkládá. Možná se to povede současné přítelkyni Veronice Kopřivové, se kterou je už přes dva roky. Komu to klape Pavel Patera (46) a Petra

Brali se už v roce 1992 a zažili spolu všechny slavné české triumfy, titul mistrů světa z Vídně v roce 1996 nebo naganské olympijské zlato o dva roky později. Milan Hnilička (45) a Radka

Další pár, který spolu zůstal řadu let. Bývalý brankář se svou ženou vychovává celkem tři děti. Dcery Adélu (17), Barboru (14) a syna Matyáše (4). Marek Židlický (41) a Karin

I slavný bek, který si zahrál nejen na Kladně, ale i v NHL zůstává stále se svou první ženou Karin. Už před třinácti lety se jim narodil syn Adam.