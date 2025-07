Kovář míří do PSV: Leverkusen pro mě nebyl variantou. Zatím na hostování, ale...

Už je to oficiální. Český reprezentační brankář Matěj Kovář mění dres. Z německého Bayeru Leverkusen odchází do PSV Eindhoven, tedy k vítězi nizozemské Eredivisie. Přestup už oficiálně oznámily oba kluby. „Táhlo se to skoro dva týdny a jsem rád, že se kluby dohodly. První dojmy jsou skvělé,“ uvedl český gólman po příjezdu do nového působiště.