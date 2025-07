Fotbalové přestupy ONLINE: Real dává Liverpoolu ultimátum. Na hvězdu si prý klidně počká

Senegalský záložník El Hadji Malick Diouf (20) už je na cestě do Londýna, kde by měl oficiálně potvrdit přestup ze Slavie do West Hamu. Český mistr by měl vyinkasovat historickou sumu 22 milionů liber (přibližně 638 milionů korun) plus případné další bonusy.