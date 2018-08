Vízek prozradil, kdo chce Krmenčíka. Kam půjde nejdražší české zboží?

Když sledovali všechny tři góly, kterými Michael Krmenčík o víkendu položil na lopatky Mladou Boleslav, tak uznale pokyvovali. Hosté ve studiu pořadu Tiki Taka pak útočníka detailně rozebrali.

„Předvídá, kam přijde míč a umí se rychle odpoutat od bránícího hráče, který ho hlídá. Má i figuru. Je vysoký, silný a na české poměry je i mimořádně rychlý. Kombinace všech těchto vlastností z něho dělá nejnebezpečnějšího útočníka v lize. Je to i nejdražší zboží na českém trhu,“ chválil Krmenčíka trenér Bohemians Martin Hašek.

I rival ze Sparty útočník Josef Šural si posteskl, že na rozdíl od něj je Krmenčík vyšší a rychlejší. Olympijský vítěz Ladislav Vízek následně před kamerami prozradil, kdo se o fotbalistu Viktorie zajímá.

„Se Šmícou (Vladimír Šmicer) jsme jeli na golf a volal mu prezident Bordeaux, co je Krmenčík za člověka a fotbalistu. Šmíca o něm mluvil moc hezky,“ řekl Vízek, který si i lehce rýpnul, co by měl Krmenčík ještě zlepšit. „Chybí mi u něj taková chytrá klička. Je to takový dorážeč. Počkám si, až bude dávat chytřejší góly. Technicky by na tom mohl být ještě líp.“