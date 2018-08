Spojení hvězd funguje! Sexy Plíšková vytasila na US Open své trumfy a tribuny šílí

Že se Plíšková řadí v Americe k nejlepším tenistkám, dokázala hned a úvod nejštědřeji dotovaného turnaje historie. Na cestu k 85 milionům korun pro vítězku US Open se vydala ve hvězdném oblečku. Vesmírně dokonce vyladila i boty, a aby si i fanoušci přišli na své, chvilkami nechala nahlédnout i pod plápolající sportovní úbor!

S Kazaškou Dijasovou se vůbec nepárala. Naděje jí utnula po hodině a půl ve dvou setech 6:4 a 7:6. Novým trenérkám Conchitě Martínezové a Rennae Stubbsové okamžitě ukázala, že by se letos v New Yorku mohly dít věci! „Obě spolu kamarádí, klape nám to výborně. Jsou pozitivní a to je přesně to, co momentálně potřebuju. A taky potřebuju trochu toho španělského drilu,“ směje se 8. hráčka světa a těší se na další spolupráci.

Ve druhém kole narazí Karolína na Rumunku Bogdanovou, která porazila českou kvalifikantku Marii Bouzkovou. A jediné, co před očekávaným mačem manželka svého manažera Michala Hrdličky přeje, je chytit vítěznou vlnu. „Některé věci by se pak mohly stát automatickými, začala bych si věřit a mohlo by to dopadnout jakkoliv,“ zamyslela se.

Tak doufejme, že hvězdný kostým ji vynese tam, kam se ještě nikdy nedostala. Triumf na grandslamu totiž stále postrádá…