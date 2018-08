Největší aréna na světě! Petrohrad plánuje postavit halu pro 22,5 tisíc lidí

V KHL už začíná pomalu jít do tuhého... • Profimedia

Nabitý kádr, téměř bezedný rozpočet a ty nejvyšší ambice. Tím vším už hokejový Petrohrad disponuje několik let. Nyní jeho prezident, miliardář Gennadij Timčenko, vytasil ještě plán na výstavbu největší hokejové arény na světě, která by měla pojmout 22 a půl tisíce diváků. Stavět by se mělo začít už příští rok a Rusové zde plánují uspořádat mistrovství světa v roce 2023, o které se uchází i Česká republika.