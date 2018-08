US Open: Čtyři Češky jdou dál, končí Bouzková. Venku je i Halepová

Muchová postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace a v 1. kole zdolala Dajanu Jastremskou z Ukrajiny 6:4 a 6:2. Třiadvacátá nasazená Barbora Strýcová naopak kvalifikantku porazila a po výhře nad Danielle Laovou z USA 6:3 a 6:4 si na US Open zahraje druhé kolo popáté v kariéře. Šafářová přehrála Chorvatku Petru Martičovou dvakrát 6:4 a její další soupeřkou bude Australanka Ashleigh Bartyová.

Dvacetiletá Bouzková po úspěšné kvalifikaci podlehla v 1. kole Aně Bogdanové 4:6 a 2:6. Rumunská tenistka bude ve druhém kole soupeřkou Plíškové.

Šestadvacetileté Plíškové se před cestou do New Yorku na amerických betonech nedařilo. Během léta propustila kouče Tomáše Krupu a angažovala Australanku Rennae Stubbsovou, ale ta má ve Flushing Meadows povinnosti v televizi, a proto českou tenistku vede Španělka Conchita Martínezová.

Vítězka Wimbledonu z roku 1994 Martínezová v rozehrávce často ukazovala Plíškové palec nahoru a česká hráčka pak duel s Dijasovou dobře rozjela. Soupeřce vzala podání hned v první hře, ale v tradičně horkém odpoledni střídala dobré okamžiky s horšími a i kvůli dvěma dvojchybám ve čtvrté hře o brejk přišla.

Ani ve zbytku utkání nepůsobila Plíšková suverénně. Po zisku prvního setu ve druhém vedla 4:2, ale za stavu 4:5 odvrátila při svém podání čtyři setboly. Pak zápas za stavu 6:5 nedopodávala a nakonec ho ukončila vítězstvím 7:4 v tie-breaku.

"Moc jsem chtěla vyhrát druhý set a nehrát třetí. Mám ráda zdejší podmínky, kurty jsou rychlé, což mojí hře sedí. Proto si tady věřím," řekla na kurtu loňská čtvrtfinalistka Plíšková a ke změnám ve svém týmu dodala: "Jsem ráda, že mám kolem sebe dvě legendy. Potřebuju trochu španělského drilu, což Conchita přináší."

Dvaadvacetiletá Muchová si ve druhém kole zahraje se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou. Strýcovou čeká jiná Španělka Lara Arruabarrenaová. "První kolo jsem přelezla, ale budu se muset do dalšího zlepšit," řekl Strýcová.

Tenistka Karolína Plíšková zvládla vstup do US Open. Osmá nasazená v prvním kole sice udělala osm dvojchyb a čtyřikrát přišla o servis, ale Zarinu Dijasovou z Kazachstánu porazila 6:4 a 7:6







6 zobrazit galerii

Serena nadělila kanára, Nadalovi skrečoval Ferrer

V prvním večerním utkání se vrátila Serena Williamsová na US Open. Na stadionu Arthura Ashe porazila po nadšeném přivítání fanoušků v 1. kole Magdu Linetteovou, přičemž ve druhém setu Polce nadělila "kanára". Do druhého kola postoupil i obhájce titulu a první hráč světa Španěl Rafael Nadal.

Šestinásobná vítězka z Flushing Meadows loni US Open vynechala, protože v době turnaje porodila dceru Olympii. Letos se na kurty vrátila, dostala se do finále Wimbledonu a mnozí předpovídají, že může v New Yorku získat čtyřiadvacátý grandslamový vavřín, čímž by vyrovnala Margaret Courtovou.

"Mám pocit, že se postupně dostávám zpět (do formy). Trénuju tvrdě a mám z toho dobrý pocit," řekla šestatřicetiletá Williamsová. "Jsem ráda, že jsem zase tady. První set byl vyrovnaný, ale pak jsem už hrála jako na tréninku," pochvalovala si.

První kolo na US Open zvládla Williamsová i poosmnácté v kariéře a na grandslamech prohrála úvodní zápas je jednou z 69 duelů.

Kvůli večernímu zápasu se nemohla s dcerou večer rozloučit, jak je v posledních dnech zvyklá. "Rozladilo mě to, ale přenesu se přes to," řekla fanouškům v rozhovoru na kurtu a dodala: "A spěchám domů, abych ji co nejdříve viděla."

Ve druhém kole čeká Serenu Němka Carina Witthöftová a v třetím kole případně starší sestra Venus. "Snad se tam obě dostaneme," řekla Venus.

Nadal v prvním kole odehrál jen set a druhý už dohrát nemusel. Za stavu 6:3 a 3:4 mu totiž zápas vzdal jeho krajan David Ferrer. "Je mi to líto. Jsme kamarádi, hráli jsme proti sobě grandslamové finále, vyhráli spolu Davisův pohár a je to skvělý chlap," řekl Nadal o Ferrerovi. Jeho dalším soupeřem bude Kanaďan Vasek Pospisil.

Murray i Wawrinka postupují

Bývalá světová jednička Murray se na grandslamu představil poprvé od loňského Wimbledonu, po němž téměř rok nehrál kvůli problémům s kyčlí. Jednatřicetiletý Brit, jenž na US Open získal v roce 2012 první ze svých tří grandslamových titulů, startuje v New Yorku díky chráněnému žebříčku a zápas s Duckworthem ukončil po třech a čtvrt hodinách.

Třiatřicetiletý Wawrinka vyhrál US Open v roce 2016 a loni nemohl titul obhajovat kvůli problémům s levým kolenem, s nímž se podrobil dvěma operacím. Bývalý třetí hráč světa kvůli tomu klesl až do třetí stovky, ale nyní se pomalu posouvá vzhůru. I tak se však do hlavní soutěže ve Flushing Meadows dostal pouze díky volné kartě pořadatelů, aktuálně mu patří 101. místo.

V druhém kole bude mít Wawrinka mnohem méně zvučného soupeře než loňského vítěze Turnaje mistrů Dimitrova, utká se s francouzským kvalifikantem Ugem Humbertem.

Halepová jako první jednička vypadla v 1. kole

Od roku 1968, odkdy se datuje open éra, je Halepová pátou hráčkou, která v pozici světové jedničky nepřešla na grandslamu úvodní kolo. Před ní nezvládly zahajovací zápas její krajanka Virginia Ruziciová na Australian Open v roce 1979, Němka Steffi Grafová ve Wimbledonu 1994, dvakrát Švýcarka Martina Hingisová (ve Wimbledonu 1999 a 2001) a loni Němka Angelique Kerberová na Roland Garros.

"Nehrála jsem nejlépe a ona hrála výborně. Věděla jsem, že to umí. Zatlačila mě a já se z toho nedostala," řekla Halepová. "Nenašla jsem rytmus a prohrála, tak to je. Nemám moc co říct. Žádné drama, ale je to nepříjemné."

Před rokem došla třiatřicetiletá Kanepiová na US Open z kvalifikace až do čtvrtfinále a na své výkony nyní navázala. Do Halepové se pustila zostra a na zrekonstruovaném kurtu Louise Armstronga vedla za 22 minut 5:1. Ve druhém setu Halepová srovnala z 0:3 na 4:4, ale poslední dva gamy získala 44. hráčka světa Kanepiová a podruhé v kariéře porazila první hráčku světa. "Celý zápas jsem vydržela hrát agresivně," řekla Estonka, která nasázela 26 vítězných úderů.

"New York jsem vždycky milovala," prohlásila Kanepiová, která hrála na US Open čtvrtfinále i v roce 2010. "Miluju zdejší atmosféru, kurty i klima."

Halepová si přitom před turnajem věřila, jelikož zvítězila v Montrealu a v Cincinnati prohrála až ve finále. Na US Open ale dopadla stejně jako loni, kdy nestačila na Rusku Marii Šarapovovou. "Horší to být nemůže," říkala Rumunka před turnajem.

Loni hrála US Open jako nejvýše postavená hráčka dvouhry v žebříčku WTA Karolína Plíšková a s turnajem se rozloučila ve čtvrtfinále.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži - dvouhra - 1. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Ferrer (Šp.) 6:3, 3:4 skreč,

Del Potro (3-Arg.) - Young (USA) 6:0, 6:3, 6:4,

Anderson (5-JAR) - Harrison (USA) 7:6 (7:4), 5:7, 4:6, 6:3, 6:4,

Thiem (9-Rak.) - Bašič (Bosna) 6:3, 6:1, 6:4,

Tsitsipas (15-Řec.) - Robredo (Šp.) 6:3, 7:6 (7:1), 6:4,

D. Shapovalov (28-Kan.) - Auger-Aliassime (Kan.) 7:5, 5:7, 4:1 skreč,

Fritz (USA) - M. Zverev (Něm.) 4:6, 2:6, 6:4, 7:6 (7:2), 6:2,

Norrie (Brit.) - Thompson (Austr.) 7:5, 4:6, 6:4, 6:3,

Pospisil (Kan.) - Lacko (SR) 7:5, 6:3, 6:2,

Kudla (USA) - Berrettini (It.) 6:4, 7:5, 6:2,

Carballes (Šp.) - Krueger (USA) 3:6, 6:2, 6:4, 7:6 (7:3),

Johnson (USA) - Istomin (Uzb.) 6:3, 7:6 (8:6), 6:3,

Chardy (Fr.)- Rubljov (Rus.) 6:2, 4:6, 6:4, 6:1,

Medveděv - Donskoj (oba Rus.) 7:5, 6:4, 6:2,

Jarry (Chile) - Gojowczyk (Něm.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 7:5.

Wawrinka (Švýc.) - Dimitrov (8-Bulh.) 6:3, 6:2, 7:5,

Lorenzi (It.) - Edmund (16-Brit.) 4:6, 6:4, 7:5, 6:1,

Sock (18-USA) - Andreozzi (Arg.) 6:0, 7:6 (7:4), 6:2,

Raonic (25-Kan.) - Berlocq (Arg.) 7:6 (7:4), 6:4, 1:6, 6:3,

Chačanov (27-Rus.) - Ramos (Šp.) 6:3, 6:2, 6:3,

Pella (Arg.) - Ruud (Nor.) 6:4, 6:4, 6:1,

Simon (Fr.) - Harris (JAR) 6:2, 6:2, 6:3.

Isner (11-USA) - Klahn (USA) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4,

Kubler (Austr.) - Bautista (19-Šp.) 6:3, 6:3, 6:4,

Jarry (Chile) - Gojowczyk (Něm.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 7:5,¨

Humbert (Fr.) - Altamirano (USA) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

Verdasco (31-Šp.) - F. López (Šp.) 6:2, 7:5, 6:4,

Murray (Brit.) - Duckworth (Austr.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3,

Sonego (It.) - Müller (Luc.) 7:6 (7:2), 6:7 (9:11), 5:7, 7:6 (8:6), 6:2.

Čorič (20-Chorv.) - Mayer (Něm.) 6:2, 6:2, 5:7, 6:4,

Lajovič (Srb.) - Džumhur (24-Bosna) 3:6, 6:1, 6:3, 6:4,

Basilašvili (Gruz.) - Bedene (Slovin.) 6:2, 4:6, 6:2, 2:6, 6:4,

Chardy (Fr.) - Rubljov (Rus.) 6:2, 4:6, 6:4, 6:1,

Seppi (It.) - Querrey (USA) 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 2:1 skreč.

Ženy - dvouhra - 1. kolo:

Šafářová (ČR) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:4,

Bogdanová (Rum.) - Bouzková (ČR) 6:4, 6:2.

Kanepiová (Est.) - Halepová (1-Rum.) 6:2, 6:4,

Svitolinová (7-Ukr.) - Vickeryová (USA) 6:3, 1:6, 6:1,

Wang Čchiang (Čína) - Rybáriková (31-SR) 6:2, 6:2,

Teichmannová (Švýc.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:0,

Lapková (Běl.) - Bondarenková (Ukr.) 6:3, 6:3,

Beguová (Rum.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:3,

Mertensová (15-Belg.) - Naraová (Jap.) 6:2, 6:7 (5:7), 7:5,

Kingová (USA) - Vichljancevová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:3.

Muguruzaová (12-Šp.) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 6:0,

Bartyová (18-Austr.) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:3,

Makarovová (Rus.) - Watsonová (Brit.) 6:1, 3:6, 6:3,

Giorgiová (It.) - Osuigweová (USA) 6:4, 6:1.

Karolína Plíšková (8-ČR) - Dijasová (Kaz.) 6:4, 7:6 (7:4),

Muchová (ČR) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:2,

Petersonová (Švéd.) - Pavljučenkovová (27-Rus.) 1:6, 6:4, 6:3,

Mariaová (Něm.) - A. Radwaňská (Pol.) 6:3, 6:3.

Strýcová (23-ČR) - Laová (USA) 6:3, 6:4,

Stephensová (3-USA) - Rodinová (Rus.) 6:1, 7:5,

Sevastovová (19-Lot.) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 2:6, 6:3

Görgesová (9-Něm.) - Kalinská (Rus.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:2,

V. Williamsová (16-USA) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 5:7, 6:3,

S. Williamsová (17-USA) - Linetteová (Pol.) 6:4, 6:0,

Gavrilovová (25-Austr.) - Sorribesová (Šp.) 6:0, 6:0,

Sakkariová (32-Řec.) - Muhammadová (USA) 6:3, 6:3,

Azarenková (Běl.) - Kužmová (SR) 6:3, 7:5,

Witthöftová (Něm.) - Dolehideová (USA) 6:3, 7:6 (8:6),

Kalininová (Ukr.) - Von Deichmannová (Licht.) 1:6, 7:6 (7:0), 5:2 skreč,

Keninová - Brengle (obě USA) 6:0, 4:6, 7:6 (7:4),

Liuová (USA) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (7:4), 1:6, 6:4

Arruabarrenaová (Šp.) - Kozlovová (Ukr.) 6:0, 6:3.