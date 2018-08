Tenistka Šafářová má US Open, turnaj u Montrealu a pak…: Skončí kvůli Plekancovi?

Po zápase totiž přiznala, že vypustí celou nadcházející asijskou šňůru. „Protože se prostě bojím,“ vysvětlila s odkazem na vážné nemoci, které ji trápí několik let. Zatím se z nich Lucka vždy oklepala, na jejím tělu se však podepsaly.

A to až tak, že opravdu přemýšlí o konci. „Po US Open ještě nastoupím v Quebecu a pak se uvidí,“ říká na adresu turnaje nevalné kvality, který se ale shodou náhod koná v provincii, v níž leží i Plekancův Montreal...

Co bude dál, Šafářová neví. „Zatím to nechávám otevřené. Ale bude dost záležet na mém žebříčku, jestli budu pokračovat,“ řekla aktuální světová hráčka číslo 69. Pokud by ji americký grandslam nevyšel, čekal by ji další sešup. A aby se poté někde trápila v kvalifikacích? Na to už její zhuntované tělo nemá síly...

»Šafina« si navíc po dlouhé době našla vážnou partii, což také může její konec urychlit. S Tomášem Plekancem si prý k sobě ideálně sedli, byť tenistka dosud vztah nijak nekomentovala a ani na sociální sítě (kde je jinak nesmírně aktivní) zatím nepřidala žádnou společnou fotku. V New Yorku se alespoň zvěčnila se svým psíkem Rockym, kterému dokonce zařídila i akreditaci. A její hokejista jí fandil přímo vedle kurtu!