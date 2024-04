Carolina krok od postupu, Nečas nahrával. Tampě hrozí pohroma

Gólman Caroliny Frederik Andersen se činí v sérii play off proti New York Islanders • ČTK / AP / Frank Franklin II

Carolina Hurricanes dělí jediná výhra od postupu do dalšího kola play off NHL • ČTK / AP / Frank Franklin II

Minimálně dvě série úvodního kola play off NHL by mohly mít rychlý konec. Hokejisté Caroliny zvítězili 3:2 na hřišti New York Islanders a s vedením 3:0 na zápasy je dělí jediná výhra od postupu do další fáze bojů o Stanley Cup. Asistenci si připsal český útočník Martin Nečas. Úplně opačné starosti než Hurricanes mají nyní v Tampě Bay. Hráči Lightning prohráli ve třetím duelu 3:5 s rivalem z Floridy a jen krok je dělí od pohromy v podobě bleskového vyřazení.