Fandil jí Plekanec. Šafářová po US Open vynechá Asii, blíží se konec?

Co bude pak? Nastoupí v halových turnajích po Evropě? „Možná,“ pokrčila rameny tenistka, která čím dál víc působí tak, že dává přednost životu mimo čáry tenisového kurtu. Na tiskovou konferenci přišla se svým psem Rockym, u kurtu jí fandil hokejový přítel Tomáš Plekanec. A pak je tu její sen, že by si jednou ráda otevřela kavárničku…

V únoru jí bude teprve 32 let, proti sestrám Williamsovým vlastně žádný věk, Šafářová už jakoby ale neměla o co hrát. S Bethanií Mattekovou Sandsovou po třech porážkách za sebou nemají velkou naději, že by se ve čtyřhře kvalifikovaly na Turnaj mistryň do Singapuru. „To bychom tady musely vyhrát,“ ví česká tenistka.

V singlovém žebříčku také spíš šlape vodu. V New Yorku obhajuje loňské osmifinále, pokud ve druhém kole nespáchá překvapení na úkor Ashleigh Bartyové (17. na WTA), sesune se někam k devadesáté příčce. To jsou dimenze, které někdejší světovou pětku nepustí do velkých turnajů bez kvalifikace. A probíjet se z podpalubí vyžaduje další porci zápasů, což nejde dohromady s jejím obezřetným přístupem ke zdraví. Vždyť si od Wimbledonu zahrála jediný singlový turnaj, se singlovými starty šetří. „Program jsem měla prořídlý, dala jsem na to, abych regenerovala,“ povídá s tím, že do Asie nepoletí, protože se prostě bojí o zdraví.

Jak je tedy konec kariéry blízko? „Nechávám to zatím otevřené. Bude dost záležet na mém žebříčku, jestli budu pokračovat.“ Možná hraje na US Open o svou budoucnost. A nebo již je rozhodnutá…