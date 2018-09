Zdrcující zpráva před čtvrtfinále US Open. Zemřel tchán Plíškové Hrdlička (†56)!

Krátce před čtvrtfinále posledního grandslamu sezony US Open přišla do New Yorku zdrcující zpráva. Tchán Plíškové a otec Hrdličky zemřel. Rodina dnes v pohřebním ústavu zařizovala poslední rozloučení.

Václav, který do rodiny přinesl sportovního ducha, vyrostl u fotbalu. V devadesátých letech hrával druhou nejvyšší soutěž, v poslední profesionální sezoně okusil československou ligu. Působil v dresu Bohemians Praha, za něž dokonce dvakrát skóroval.

S manželkou Ivanou vychovával Hrdlička tři děti – dceru Terezu a syny Tomáše s Michalem. Po kariéře šel do podnikání. Živil se realitami, vlastnil pražský klub Infinity, až se dostal ke sportovnímu managementu. V roce 2014 vytvořil sportovní agenturu Sport & Media Consult. Jenže v poslední době už pracovat nemohl. Podle informací Blesku se pral s rakovinou prostaty, ulehl na lůžko a bolest mu lékaři zmírňovali morfiem.

Kluci šli v tátových stopách. Tomáš kopal za Slavii, Mladou Boleslav a Slovan Bratislava, Michal si vybudoval kariéru jako sportovní moderátor. Dnes dělá na okruhu WTA manažera své manželce Karolíně a občasně komentuje fotbalové zápasy pro O2 TV Sport.

Poslední šťastné dny nejspíš Václav prožil v okolí rodiny. Jistě ho na dušli pohladila pohádková svabta v Monaku, které se zůčastnil. Teď už na všechny dohlíží z nebe…