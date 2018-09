Další kšeft! Koukalová slibuje fanouškům vrchol upřímnosti, stačí zaplatit

Kují železo, dokud je žhavé. Jedna z nejznámějších českých sportovkyň Gabriela Koukalová se společně s manželem Petrem rozhodli žít nejen z honorářů za prodané autobiografie (Koukal také vydal svůj životopis), ale od poloviny října hodlají obrážet velká města po České republice, kde budou vyprávět svůj příběh.

Akce se jmenuje – Co ještě nevíte: Gábi a Petr Koukalovi. Nejlevnější vstupenky na tuto dvouhodinovou show budou stát 399 korun, a pokud chcete sedět v prvních třech řadách, připlatíte si za VIP lístek ještě stovku navíc. Pořadatelé v popisu akce slibují, že platící návštěvníci za své peníze zažijí vrchol upřímnosti a budou se moci zeptat účinkujících na vše, co je zajímá.

Společně na pódiu s bývalými sportovci bude motivátor Ivo Toman, který objíždí Česko i Slovensko se svou akcí Kurvítka v hlavě.

„Rozhodli jsme se přijmout s Petrem jeho pozvání, v pár městech se k němu připojit a pohovořit o našich životních příbězích. Navíc to jsou místa, ze kterých mi často píšete o autogramiády a kam se jen tak nedostanu. Cítím, že takto to může mít větší smysl. Uvidíme, jak to dopadne, a jestli někdo přijde. Ale i díky vašim reakcím, mailům a dopisům jsem se rozhodla, že to zkusím,“ psala Koukalová na Facebooku.

Kromě zážitků si můžete na místě zakoupit právě i obě autobiografie manželů Koukalových. Gabrielina kniha stojí 399 korun a Petrova 349 korun. Navíc vám je zdarma i podepíší.