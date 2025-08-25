US Open ONLINE: Kvitová se loučí s kariérou, v posledním zápase uhrála jediný game
Tenisové US Open uzavírá jeden velký příběh, Petra Kvitová se na grandslamovém turnaji v New Yorku loučí s veleúspěšnou kariérou. Ve svém posledním utkání uhrála jediný game, Francouzce Diane Parryové podlehla jasně 1:6, 0:6. Do akce jdou v prvním kole i další Češky. Proti soupeřce z Francie se představuje také Marie Bouzková. Barbora Krejčíková startuje proti Victorii Mbokové z Kanady. Karolína Muchová v noci vyzve legendární Američanku Venus Williamsovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Petra Kvitová s předstihem avizovala, že newyorský grandslam bude pro ni znamenat rozlučku se soutěžními kurty. Její poslední duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.
Pětatřicetiletá hráčka, která se vrátila v únoru po mateřské přestávce, prohrála osmý zápas z devíti, do kterých po loňském porodu syna Petra nastoupila. Na US Open startovala držitelka 31 titulů na okruhu WTA díky takzvanému chráněnému žebříčku.
Po návratu neuspěla Kvitová ani při třetím grandslamovém startu. V 1. kole skončila také na Roland Garros a ve Wimbledonu. Jediné vítězství vybojovala v květnu na antukovém turnaji v Římě, kde porazila Rumunku Irinu Beguovou.