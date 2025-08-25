Přestupové bomby v Superlize malého fotbalu. Vikings Brno získali Paděru a Jelínka
Brněnští Vikingové to s návratem na trůn v Superlize malého fotbalu myslí opravdu vážně. Důkaz? Dvě nejnovější posily, které patří do kategorie nadstandardních. Novými tvářemi týmu jsou reprezentanti Ondřej Paděra a Tomáš Jelínek. Dva hráči, kteří dlouhodobě patří mezi nejvýraznější tváře českého malého fotbalu.
Čtyřnásobný mistr české nejvyšší soutěže v malé kopané L&B reality Vikings Brno opět touží po superligovém titulu. V červnovém duelu o zlato za minulý ročník Vikingové podlehli Partyzanu Příbram 2:4 a na triumf tak čekají už čtyři roky. I proto se klub rozhodl přivést do svých řad hodně zvučná jména.
„Přestupy jsou hlavně zásluhou manažera týmu Jaroslava Brummera. Z pozice trenéra je vnímám jako dvě kvalitní posily. Paděc je rozený střelec a může předat zkušenosti z bohaté kariéry mladším klukům. Jelínek by pak měl přinést kvalitu na míči a být přínosem v mezihře,“ popsal obě nové tváře trenér Vikingů i českého národního týmu Patrik Levčík.
Právě z reprezentace oba moc dobře zná, s Paděrou ještě coby spoluhráč slavil zisk titulu mistrů světa v roce 2017 i evropských šampionů o rok později.
Šikovný forvard je historicky nejlepším střelcem národního mužstva a stal se také nejúspěšnějším kanonýrem letošního světového šampionátu v ázerbájdžánském Baku. Korunu krále střelců si navíc odnesl už z mistrovství v roce 2019 a je tak jediným hráčem v historii, který se může pyšnit dvěma tituly nejlepšího kanonýra MS v malém fotbale.
Deset sezon táhl v Superlize Blanensko, v posledních letech dokonce jako hrající trenér i kapitán, a pravidelně ovládal střeleckou tabulku soutěže. V posledním ročníku skončil druhý se šestnácti brankami, o šest gólů ho předstihl Ondřej Žežulka z pražské Hanspaulky.
Teď se šestatřicetiletý útočník chystá na novou sezonu v brněnském dresu. „Brno je ambiciózní klub a má nejvyšší cíle, každý rok chce hrát o titul mistra České republiky. Se spoustou hráčů už pět let nastupuji na klubové úrovni za BKMK Brno a s některými z nich i v reprezentaci. Velice dobře se známe, hráči disponují velkou kvalitou a vzájemně víme, co od sebe očekávat,“ popsal boskovický rodák.
Změna dresu po takové době pro něj není snadná, ale zlákal ho boj o titul. „Za Blanensko jsem nastupoval všech deset sezon od vzniku Superligy malého fotbalu a nebylo to pro mě lehké rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že mám stále nejvyšší ambice, mi dává přestup do Brna největší logiku. Vážím si toho, že o mě projevilo zájem a jsem zároveň přesvědčený, že můžu pomoct Vikingům po několika letech vrátit superligový titul zpět do Brna,“ prohlásil Paděra.
Také ofenzivní šikula Jelínek patří ke stálicím reprezentačního výběru, nechyběl na mistrovství světa v Baku, kde český národní tým vypadl ve čtvrtfinále s Černou Horou. Před sedmi lety slavil zlato ze světového šampionátu do 21 let v Praze, a o tři roky později pomohl také ke stříbru na mistrovství světa do 23 let v ukrajinském Kyjevě.
V Superlize byla jeho kariéra dosud spojená výhradně s Hanspaulkou Praha, teď se však stěhuje do Brna. „Rozhodl jsem se tak hlavně proto, že jsem nevěděl, jaká bude situace v Praze a celkově jaká bude má budoucnost. Mezitím mě oslovilo Brno, tak jsem o této možnosti začal uvažovat,“ přiblížil sedmadvacetiletý Jelínek.
Pro českého reprezentanta představují ambiciózní Vikingové novou výzvu. „V týmu znám spoustu kluků, má kvalitní a stabilní kádr, skvělou partu a nejvyšší ambice. Od přestupu si proto slibuji boj o titul a také nové výzvy a cíle, které mě mohou posunout dál v kariéře,“ podotkl Jelínek.
Jak se novým posilám L&B reality Vikings Brno povede, ukáže nový ročník Superligy, který startuje v neděli 7. září.