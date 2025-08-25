Předplatné

Uchenna ukázal svaly, Kováč pod tlakem, další miliardář. Co Šulcův debut a Krejčí v Anglii?

„Pro Priskeho je vlastně skvělá zpráva, že Uchenna se stále ještě může zlepšovat. Vidím tam limity, ale vidím tam i hodně vysoký strop,“ říká na adresu čerstvě dvougólového stopera Sparty redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar v novém díle podcastu Liga naruby. Bude to PAOK na Zafeirise ještě zkoušet během jeho současné návštěvy v Řecku? A proč se nemůže chytit Mojmír Chytil? Tým Ligy naruby se také pokusil vynést verdikt na Radoslavem Kováčem, který má po šesti kolech stále jen sedm bodů. „Hlavně tam ale není vidět žádný herní posun. Nebylo by překvapení, kdyby to Liberec v repre pauze začal řešit,“ zazní v podcastu.

  • Kdo by připadal v úvahu na Kováčovo místo?
  • Co Karel Pražák coby nový majitel Pardubic?
  • Co debut Pavla Šulce a Adama Karabce v Lyonu?
  • A co Ladislav Krejčí v Anglii?

Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

