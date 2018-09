Plíšková se s odchodem tchána (†56) vyrovnává po svém: Zapomíná na nákupech!

Poslední dny byly pro Plíškovou a jejího manžela a manažera Michala Hrdličku více než náročné. Svého partnera musela podporovat po tragické rodinné události, která se stala koncem minulého týdne v Česku. Michalův táta podlehl zákeřné rakovině.

Do toho se musela světová osmička prát s obrovským tlakem posledního tenisového grandslamu sezony. Ta hrozná zpráva totiž přišla před čtvrtfinálovým zápasem proti Sereně Williams. V Americe to pro ni byl boj na všech frontách, který nakonec vedl k vypadnutí z turnaje (4:6, 3:6).

Není tedy divu, že se Karolína chtěla během dne volna odreagovat. Vyrazila do víru obchoďáku a aspoň na chvíli zapomněla. Zároveň splnila výzvu, do které ji uvrtala trenérka Rennae Stubbs. „Challenge fallingstars jsem splnila a teď si ho vychutnejte vy holky,“ napsala Plíšková a přidala jména Julie Goerges, Michaëlly Krajicek a sestry Kristýny. Teď bude na nich, aby se předvedly…

A co zmíněná soutěž obnáší? Vyfotit se v jakékoliv šílené poloze s co nejdramatičtějším výrazem. Karolíně se to povedlo. Lehla si v parku na cestu, naskládala kolem sebe nákupní tašky a ani se nehnula. A že se trochu ušpinila? Co je na tom…