Osamělá tenistka Šafářová v Americe: Krásná, ale oddělená od Plekance!

»Pleky« dnes v noci obul hokejové »montérky«, brusle a pustil se v dresu Montrealu do další sezony v NHL. Už má za sebou špíl v Torontu a čeká ho další zápas s Pittsburghem.

Lucie nesmutní a nesedí v koutě. Sezonu ukončila kvůli zdravotním trablům už v půlce září, Tomáš je na cestách, a tak má více času na sebe a svého čtyřnohého miláčka Rockyho. „Nebyl to lehký rok s vleklými zdravotními problémy, přesto jsem si užila hodně zábavy,“ řekla nedávno.

Teď si vyrazila za zábavou do New Yorku. A vypadá u toho zatraceně dobře! Dokázala to fotkou na sociálních sítích. Ze vzkazu, který k obrázku přidala, to vypadá, že nová láska jí dává křídla. „Pokud chcete létat, musíte se zbavit toho, co vás tlačí k zemi,“ napsala Lucie na Instagramu.

Možná si při létání mezi oblaky najde čas i na hokejový zápas Plekance. On na její letošní poslední vystoupení v Quebéku nechyběl. Možná z toho důvodu, že se spekulovalo, jestli nejde o její úplně poslední mač mezi tenisovými profesionálkami.

První domácí mač v Montrealu čeká Tomáše za týden ve čtvrtek. Lucka to na zimák nebude mít daleko, hrdličky už spolu několik týdnů bydlí ve společné domácnosti. Navíc by Šafářová mohla vidět svého hrdinu ve speciálním zápase. Plekanec bude totiž slavit svůj tisící špíl v nejslavnější hokejové soutěži planety.