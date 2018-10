Hertl o San Jose: Na papíře vypadáme skvěle. Můj vyšší plat? Nesložím se

S nadupaným týmem chce dojít až na vrchol. Protože když se podíváte na jejich soupisku, chtě nechtě je musíte zařadit mezi hlavní aspiranty na Stanley Cup. Soupiska Sharks je pekelně nabitá. Útočné opory zůstaly, obranu pak posílil možná nejlepší bek současnosti Erik Karlsson. „Celé město je nasáklé touhou po Poháru. Věřím, že máme na to ho vyhrát,“ říká v rozhovoru pro deník Sport 24letý forvard.

Jak jste sledoval spekulace kolem příchodu Erika Karlssona? Mám pocit, že zrovna se Sharks se jeho jméno tolik nespojovalo.

„To máte pravdu, bylo to hodně rychlé. Všechno najednou, nečekali jsme to. Hodně jsme usilovali hlavně o Johna Tavarese, což nevyšlo. S klukama jsme mysleli, že už se nic dít nebude, že je to konec. Ten okamžik si pamatuju… Byli jsme už celý tým v hale, měli jsme lékařské prohlídky, fotili jsme se na ledě. Najednou mi píše kamarád Filip Chlapík, který hraje za Ottawu, že k nám jde Erik. Zapnul jsem Twitter, kde toho už bylo plno. Pak během chvíle to bylo potvrzené.“

Jak to prožívali spoluhráči?

„Všichni byli hned na mobilech. Kontrolovali sítě, psali známým. Byli rádi, že k nám taková hvězda přijde.“

Vaše jméno zpočátku figurovalo v balíku hráčů, který měl putovat opačným směrem ze San Jose do Ottawy. Zachytil jste to?

„Jasně, byl toho plný Twitter. Fanoušci Ottawy už mi psali, jak jsou rádi a jak moc se na mě těší. Já nevěděl, co se děje. Stát se to ale klidně mohlo, neudělal bych nic. Naštěstí se to ale nepotvrdilo a mohl jsem zůstat.“

Nehrklo ve vás trochu? Stěhování do Ottawy, týmu sužovaného problémy, s papírově nejslabším kádrem, by asi byla noční můra…

„Asi trochu jo. Každý chce být v týmu, kde se vyhrává, kde je od začátku sezony ambice vyhrát Stanley Cup. V Ottawě píšou, že je tým v přestavbě. Cíle asi takové nebudou, i prognózy jim velké šance nedávají.