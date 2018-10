Velká předpověď ke startu NHL: Stanley Cup pro Kanadu. Kdo vyhoří?

Connor Hellebuyck může být základním kamenem Jets v důležité sezoně • FOTO: Reuters / Terrence Lee-USA TODAY Sports Ve středu v noci se kolotoč zase roztočí, každý dostane 82 zápasů. Osm nejlepších z každé konference půjde do play off . Vyhrát Stanley Cup? Musíte zvládnout čtyři série na čtyři vítězné zápasy. NHL začíná. Největším favoritem bude podle deníku Sport Winnipeg. Jejich bílé peklo se změní na zlatý ráj. Nejcennější hokejová trofej bude poprvé od roku 1993 patřit kanadskému týmu. Obr Dustin Byfuglien ji zvedne jednou rukou! Bodování ovládne raketa jménem Connor McDavid.

Nejlepší brankář Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) Andrej Vasilevskij • Foto AP Photo/Lynne Sladky Doba se změnila, časy, kdy brankář z Ruska byl jenom o něco málo spolehlivější než papírová stěna, jsou pryč. Sergej Bobrovskij se stal nejlepším brankářem NHL za předminulou sezonu, v té další ho vystřídá krajan z Tampy. Důvod? Tým je ohromně silný, vyzrálý, postavený na finále Stanley Cupu. Nemá obranu plnou otazníků jako třeba Toronto, ale vzadu najdete typy, které pomáhají svému brankáři, například švédskou zeď jménem Victor Hedman. Andrej Vasilevskij navíc není jen průměrným brankářem, který by se vezl na vlně. Sám umí vychytat zápas, předvést úchvatný zákrok. Takže když tohle sečtete, vychází vám, že právě z něj se stane dominantní brankář celé NHL. Další kandidáti: Connor Hellebuyck (Winnipeg), Sergej Bobrovskij (Columbus), Tuukka Rask (Boston)

Nejlepší trenér Bill Peters (Calgary) Bill Peters • Foto Profimedia.cz Jsou dvě možnosti: Jack Adams Award dostávají buď trenéři, kteří vládnou lize, nebo ti, kteří vytáhnou mančaft alespoň o dvě patra výš, než se čekalo. Následující ročník tak může přihrát cenu pro nejlepšího trenéra do klína Billu Petersovi. Nové koště jej z Caroliny zametlo do Calgary, kde postupně roste slibný tým. Okolo brankáře Mikea Smithe, obránce Marka Giordana a zářících hvězdiček Matta Tkachuka a Seana Monahana už se dá poskládat mančaft, který se z Pacifické divize vydrápe do play off. Perspektiva by byla, tak proč ji neprodat hned? Pokud Peters vrátí Flames do bojů o Stanley Cup, bude ho kromě individuální trofeje hřát také zadostiučinění na úkor Hurricanes. Další kandidáti: John Tortorella (Columbus), Paul Maurice (Winnipeg), Mike Babcock (Toronto)

Nováček sezony Rasmus Dahlin (Buffalo) Rasmus Dahlin • Foto AP Photo/Jeffrey T. Barnes Poslední tři sezony vládli nováčkům útočníci, je čas na změnu. Rasmuse Dahlina považují ve Švédsku za největší defenzivní talent všech dob, fanoušci se kochají jeho sestřihy na YouTube. Los před draftem nacvičili nejlépe v Buffalu, Dahlina si ale musí pořádně hýčkat, promarnit takový talent by byl hřích. Pokud k sobě však dostane zkušeného beka, který už ví, jak to v NHL chodí, může Dahlin vyletět hned v první sezoně. Ofenzivní choutky na to má, ke Calder Trophy by mu mohlo stačit klidně čtyřicet kanadských bodů a neskončit v hodnocení plus/minus dvacet pod nulou. Za ním číhají vlčáci Andrej Svječnikov, Miro Heiskanen a Martin Nečas. Jedno je jasné – čerstvý vítr v této sezoně přijde z Evropy. Další kandidáti: Andrej Svječnikov (Carolina), Miro Heiskanen (Dallas), Martin Nečas (Carolina)

Největší překvapení Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets • Foto AP Photo/Kamil Krzaczynski Na chvíli si zakryjte kolonku hlavních favoritů na Stanley Cup a párkrát přejeďte pohledem po tom zbytku. Kdo vám vypadne? Klidně Columbus. Jestli měl někdo šampiony z Washingtonu v posledním play off na lopatě, byli to právě Blue Jackets. V prvním kole vezli z hlavního města vedení 2:0 na zápasy, třetí dotáhli do prodloužení. Stačila jedna přesnější střela a po Alexandru Ovečkinovi by dost možná neštěkl ani zbloudilý moskevský pes. Na kdyby se nehraje, jenže na zkušenosti ano. Jádro party pod Johnem Tortorellou zůstalo pohromadě, z Metropolitní divize tentokrát povede do play off možná snadnější cesta než v předchozích letech. Další kandidáti: Calgary Flames, Carolina Hurricanes, Buffalo Sabres

Výbuch Ottawa Senators Budou Senators dostávat nakládačku? • Foto Reuters / Marc DesRosiers-USA TODAY Sports Pryč jsou klíčoví hráči, postupně ubývají i fanoušci. Na první domácí zápas bude hala zaplněná sotva ze dvou třetin. Od Ottawy nikdo nečeká zázraky, cokoliv jiného než umístění na dně tabulky by bylo překvapením. „Chci si zahrát play off,“ prohlásil po listopadovém příchodu z Colorada útočník Matt Duchene. Pokud si u vedení rychle nevyškemrá propustku, bude mít ještě dalších pár let v dubnu spoustu času na mimohokejové aktivity. Kdo dál byl mohl zklamat? Vegas bylo před rokem odepisováno a došlo do finále. Proč by to teď nemohlo být naopak? Kocovina ve Vegas bývá pořádná, vyrovnat nováčkovskou sezonu a vypořádat se s pozorností bude pořádně těžké. Další kandidáti: Anaheim Ducks, Vegas Golden Knights, Pittsburgh Penguins

Finále Stanley Cupu Radost? To teď ve Winnipegu znají. • Foto Reuters / Terrence Lee-USA TODAY Sports Začneme špatnou zprávou pro všechny natěšené fanoušky Toronta: ne, do finále se nedostanete. Tampa je v tuhle chvíli úplně jinde. Pro její účast ve finále existují tři důvody: 1. obránce Victor Hedman, 2. silný útok, 3. vyzrálý tým. Ale podle nás tam dopadnou úplně stejně jako v roce 2015, finále ano, ale slavit se bude na druhé straně. Ve Winnipegu. V Kanadě vyrostlo monstrum, jehož tváří je Dustin Byfuglien, stodvacetikilový kolos. Už na jaře byli Jets kousek od finále, jen je nakonec smetlo nadšení z Vegas. Tohle je tým, který má top centra Marka Scheifeleho, střelce v Patriku Lainem, jednoho z nejlepších brankářů ligy Connora Hellebuycka a dánské zjevení Nikolaje Ehlerse. Co je na nich nejlepší? Pořád se zlepšují. Na svůj strop si ještě nesáhli. Černý kůň Východu: Columbus Blue Jackets

Černý kůň Západu: San Jose Sharks

Nový trend Dost bylo Wilsona Tom Wilson • Foto AP Photo/Nick Wass Liga je rychlejší než dřív, to není žádná novinka. Tím pádem ale taky může mít každý náraz horší následky, navíc když už se styl změnil z nahazování puku na držení, kreativní hráči jsou zranitelnější. Čím déle jste na kotouči, tím déle z vás může být terč pro blázny, co vás chtějí poslat do nemocnice. Jim v současnosti kraluje útočník Washingtonu Tom Wilson. Liga čelí několika žalobám kvůli otřesu mozku, šílenec z Capitals často posílá své soupeře na tekutou stravu. „Každý, kdo mě zná, ví, že nikoho zranit nechci,“ pronesl nedávno. Jen se tomu těžko věří. V přípravě drsně sejmul Oskara Sundqvista. Takže? Liga po něm půjde. Když uletí, dostane exemplární trest. Tohle do NHL nepatří.