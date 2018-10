Plekancova noc v NHL, ta nej ale chyběla: Oslava »tisícovky« bez Šafářové!

Kladenskému rodákovi se v Bell Centre tleskalo v souvislosti s »tisícovkou« už podruhé. Jubileum totiž Plekanec oslavil minulý zápas, kdy gólem pomohl porazit Detroit 7:3. Velký zážitek, ale ten nezapomenutelný přišel dnes v noci před duelem se St. Louis (3:2).

Organizace Canadiens mu připravila dojemný ceremoniál, potřást pravicí mu přišel generální manažer Marc Bergevin, jenž se pěkně vyšvihl. Oblékl »Plekyho« oblíbený rolák! Popřál mu také majitel klubu Geoff Molson.

