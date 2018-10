Plekancovi tleskala vyprodaná hala. Pleky na hrad, vzkázal Tatar

Sezonu nezačal pětatřicetiletý Plekanec zrovna šťastně, po krátké anabázi se sice vrátil z Toronta do klubu svého srdce, ale stal se z něj zdravý náhradník. Bitva proti Detroitu pro něj byla teprve druhou v sezoně a jubileum kromě gólu oslavil skvělým výkonem.

„Dneska vypadal jako kdyby pil z fontány mládí," vykládl po zápase pro Sporting News trenér Claude Julien, který Plekance vedl i v jeho prvním roce v NHL. „Skvěle bruslil, byl plný energie, zkrátka bylo vidět, jak si zápas číslo 1000 skutečně užívá."

VIDEO: Plekancovi tleskala vyprodaná hala

Ještě lepší to bylo po gólu na 2:0 v 17. minutě. To se útočník s číslem 14 na zádech vřítil do útočného pásma, kličkou objel gólmana Jimmyho Howarda a s odrazem od brusle Filipa Hronka skončil puk v bráně. Na chvíli vypadal Plekanec jako ten hráč, který kdysi v sezoně zvládl sesbírat i 70 bodů.

To by nebyl Plekanec, aby po zápase nesdělil své pocity s klidem na tváři a v hlase. „Snažil jsem se, aby to byl prostě normální zápas. Měl jsem hlavně radost z výhry," řekl forvard, jenž odehrál 13 minut a 8 vteřin a třikrát vystřelil na klec Detroitu.

Jenže on to normální zápas nebyl. Plekanec se stal mimo jiné jedenáctým českým hokejistou, jenž překročil hranici tisíce utkání v soutěži a čtvrtým hráčem Canadiens (Henri Richard, Larry Robinson a Alexej Kovaljov), který dokázal v tisícím zápase kariéry skórovat. A výjimečnou podporu publika si skutečně užil.

VIDEO: Takhle vypadal Plekancův gól

„Bylo to úžasné. Už jsem tu pěkně dlouho a fanoušci jsou tady prostě neuvěřitelní. Miluju to tady, když jsem tu v sezoně 2005/06 začínal, nikdy by mě nenapadlo, že to dojde až sem," popisoval.

Canadiens za sebou mají náročnou sezonu a i v té letošní prohráli dva z prvních tří zápasů ročníku. S Plekancem v kádru ale zatím jen vyhrávají. Canadiens jsou zároveň rychlejší a dravější a energie ze zápasu, ve kterém fanoušci vynášeli mazáka do nebes, pomohla celému týmu. A těšila i samotného hráče.

„To víte, neukazuju většinou moc emocí," řekl pro Montreal Gazette. „Je to nádherný úspěch, který podle mě ještě víc ocením, až jednou s hokejem skončím," vysvětlil své pocity.

Plekanec je teprve dvanáctým hráčem Montrealu, jenž v barvách Canadiens naskočil do tisícího utkání kariéry a po obránci Danu Hamhuisovi z Nashvillu je druhým hráčem draftu 2001, který na tuto metu dosáhl. Kromě fanoušků v hale to ocenili i spoluhráči.

„Odehrát tolik zápasů to je prostě něco velkého. V šatně to všichni oceňujeme a máme za něj obrovskou radost. Mně osobně těšilo, že jsem u toho mohl být, vážně si to zaslouží," řekl Max Domi.

Radost měli i Jonathan Drouin, který k němu v dětství vzhlížel a slovenský útočník Tomáš Tatar, jenž si v utkání připsal gól a nahrávku. Společnou fotku s Plekancem pak na Twitteru stylově označil hashtagem #plekynahrad.