Montreal zkoušel Plekyho roláky. 30 sekund a hořím! Příšerné, zní z klubu

Dlouholetá opora Montrealu se během i po konci utkání s Red Wings dočkala v Bell Center ovací vestoje. Gól, status první hvězdy zápasu a hlavně zkompletování senzační tisícovky startů v nejlepší soutěži světa. Byla to velká Plekyho noc!

"Je to skvělý pocit. Když jsem tady začínal, nikdy jsem o ničem podobném nesnil. Byla to skvělá jízda a doufám, že bude pokračovat i nadále," těšil s epřed novináři střední útočník, který na hranici 1000 utkání dosáhl jako 13. hráč mezi aktivními hokejisty. Celkově pak jako 324. v historii ligy.

Euforii z něho měl i trenér Montrealu Claude Julien. "Má proč být šťastný. Dneska vypadal, jako kdyby se napil pramene mládí. Byl jsem jeho první kouč v Severní Americe a jsem šťastný, že ho trénuji i nyní, kdy překonal takovou metu," uvedl vítěz Stanley Cupu z roku 2011.

VIDEO: Podívejte se na gól Tomáše Plekance v jeho 1000. zápase v NHL

Ale teď už k roláku, který se dostal na přetřes na předzápasovém tréninku před rozstřílením Detroitu.

„Žádný speciální důvod to nemá. Prostě jsem si na něj zvykl a nikdy jsem neměl potřebu to měnit,“ už léta říká ke svému poznávacímu znamení Plekanec.

Spoluhráči mu pro něj přezdívají Mr. Turtleneck, což je anglický výraz právě pro rolák. A tady jsou dojmy některých hráčů Canadiens, kteří si hru se "zakrytým krkem" vyzkoušeli.

„Nechápu to. Mám to na sobě 30 sekund a hořím. Nedokázal bych v tom hrát. Jedině, kdybych chtěl hodně zhubnout,“ nechal se slyšet útočník Canadiens Nicolas Deslauriers.

Další forvard Andrew Shaw mu jen přitakal. „Je v tom hrozné vedro, navíc to vypadá děsně. Moji přátelé neřeknou Plekymu jinak než Mr. Turtleneck,“ prozradil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Chicagem.

„Ta látka je v pohodě, ale neumím si představit hrát v tom zápas. Je to příšerné. Nejsme v roce 1925, nehrajeme venku, kde mrzne. Je v tom teplo. Kdyby si Pleky vzal normální tričko, vsadím se, že by bruslil rychleji,“ smál se útočník Paul Byron.

S relativně kladnou recenzí přispěchal 23letý Max Domi. „Tuhle věc jsem naposledy nosil jako dítě. Esteticky je to fajn, navíc je v tom teplo. V tomhle rýmu nikdy nedostanete, takže v pohodě.“

„Je to úžasné! Můžu si ho nechat?" tázal se Fin Joel Armia. „Určitě bych to nenosil. Není to vůbec pohodlné,“ zakončil hvězdný obránce Shea Weber. A jaký je váš názor?