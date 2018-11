Sexy Češka mění v USA hokejové pořádky. Kariéra přes postel, vtipkuje

Má sice jen 163 centimetrů, ale respekt z Karolíny Huvárové mají i dvoumetroví obři. Česká kráska se účastnila světového šampionátu v bikini fitness 2015, ale díky svému příteli se začala realizovat u hokeje a stala se kondiční trenérkou klubu Carolina Thunderbirds v profesionální americké lize FHL.

„Asi si říkáte, jak se holka z Ostravy, dostala k tomu, že dělá trenérku v USA a ještě navíc trenérku dvaceti hokejistům. No, to je jasné, přece přes postel,“ psala Huvárová na svém blogu a prozradila, jak k tomu došlo.

„Potkala jsem Andrého, se kterým tvoříme pár i v profesním životě. On, profesionální hokejista, dospěl do fáze, kdy se musel rozhodnout, zda bude dál hrát, nebo se vydá na dráhu trenéra. V první sezoně, kdy byl ještě hrajícím trenérem, jsem ho přijela do USA navštívit. Poté, co jsem se seznámila s majiteli a ti zjistili, že jsem osobní trenérka a fitness instruktor, slovo dalo slovo a na další sezonu už jsme odjeli společně jako tým,“ psala sympatická a vysportovaná dáma.

Nyní, když byl její partner koncem října potrestán stopkou na šest zápasů, rozhodlo se vedení klubu, že ho zastoupí právě sexy Karolína. „Říká se, že nejlepší věci přijdou, když je nejméně očekáváte. Je to velmi vzrušující,“ rozplývala se na týmovém webu nová hlavní trenérka, která má u svých svěřenců zjednaný respekt.

V týmu má kromě Američanů, Kanaďanů i pět Čechů, Slováka nebo Rusa. „Nejsem jenom nějaká panenka Barbie na střídačce. Hokej sleduji dlouho a fanoušci by měli vědět, že tým je v dobrých rukách,“ tvrdila Huvárová. A zatím se jí daří v nové roli skvěle. Oba zápasy její hráči vyhráli přesvědčivě 6:0 a 3:1. Možná se tak stane hlavní trenérkou natrvalo.