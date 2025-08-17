Nenápadná olomoucká poSYLLA. Janotka: Stoper pro Slavii jak víno, ale neprodáme ho
Přicházel jako záložník, ale díru do světa zřejmě udělá jako obránce. „V mých očích je to stoper pro Slavii jak víno,“ vypálil olomoucký trenér Tomáš Janotka na adresu Abdoulayeho Sylly. „Ale my jim ho neprodáme,“ dodal se smíchem kouč Sigmy po výhře 1:0 nad Zlínem. Guinejský reprezentant dorazil na Andrův stadion v zimě z Vyškova na hostování s opcí, teď ho Hanáci oficiálně vykupují jako hráče Příbrami. Není nač čekat, Afričan má opravdu evropské parametry.
Samozřejmě to nebylo kdovíjaké měřítko. Proti Zlínu, který hrál od 19. minuty bez vyloučeného Jakuba Černína, se vší úctou fakt ne. Nicméně start do sezony celkově zastihl Abdoulayeho Syllu ve vynikající fazoně. „Udělal obrovský progres,“ přikývl trenér Tomáš Janotka.
Sylla přišel na Hanou už v lednu. Ačkoli se o něj zajímaly i Plzeň, Karviná nebo Pardubice, nakonec po týdnech jednání překvapivě zamířil do Olomouce. Primárně jako chlapík, který vyztuží střed pole a výhledově třeba nahradí Radima Breiteho, ale taky jako univerzál, jenž je schopný zaskočit také o řadu níž. „Ve Vyškově hrál šestku, z hlediska zodpovědnosti mu tam věřili víc,“ vzpomněl Janotka.
Ačkoli nakonec na jaře naskočil do deseti soutěžních zápasů, neměl pevnou pozici a nesbíral plnou minutáž. Defenziva Sigmy šlapala, nebyl důvod v úspěšné sezoně něco měnit. Nicméně když začalo být postupem času jasné, že stopera Jakuba Pokorného na Andrově stadionu nepřemluví k prodloužení smlouvy (podepsal kontrakt v řecké Kifiase), klub řešil různé varianty. Přivedl se Tomáš Huk z polských Glivic, Matúš Malý z Ružomberku, na nové smlouvě se dohodl Lukáš Vraštil.
Personálně vyřešeno, zdálo se. A teď to vypadá, že Sylla vše vyřeší i kvalitativně. Navíc nezapomínejme, že i Huk se jeví výborně. „Inkasovali jsme dva góly za pět zápasů, to je skvělé,“ připomněl kouč úvod ročníku.
Vlevo je jedničkou Jan Král, tam není co řešit. O pozici pravého stopera se Guinejec pere se zkušeným Slovákem. Sezonu rozjel Huk, nicméně pak se zranil a právě Sylla chytil šanci za pačesy tak, že o něj logicky musí být brzy zájem. Janotkova zmínka Slavie byla spíš nadsázkou, ale kdo by se divil, kdyby o typ takového zadáka fakt třeba v zimě přišel někdo „velký“?
„Zvládá to na pána,“ usmál se Janotka. „Když jste trpělivý, vnímavý a přizpůsobivý, můžete hrát fantasticky i na sekundární pozici. Udělal obrovský progres a přesvědčil nás. Uplatnění opce už je druhým týdnem v běhu, řeší se to.“
Možná už někdo pochyboval, po individuálně průměrném jaru byla Syllova budoucnost v Olomouci nejistá. Nicméně model s původní „testovací“ výpůjčkou a až pak vykoupením se ukazuje jako prozíravý a povedený tah sportovního ředitele Ladislava Mináře. Janotka teď bude řešit, kdo se ke Královi, který proti Zlínu chyběl kvůli trestu, postaví ve čtvrtek ve švédském Malmö. Příjemné starosti.
Očima soupeře
Kubova chyba
„Škoda, že jsme hráli podstatnou část v deseti. Kuba Černín do toho chodí tvrdě, ale první souboj byl tělo na tělo. Kača (Tkáč) se tam složil, asi to bolelo. Ale nemyslím si, že by to bylo za hranou. Nebudu spekulovat, byl to tvrdý souboj na půlce, který mohl rozhodčí posoudit tak i tak. Spííš mě mrzí druhá situace, protože nejdřív Kubu zatáhl útočník za ruku a on pak situaci doháněl zbytečným skluzem. Rozhodčí se tomu nevrátil, nevím, jestli vůbec může, ale mrzelo to. Kdyby to byl citlivější sidí, mohlo to být jinak... Ale je to samozřejmě Kubova chyba, nemůže jít do skluzu, musí krokovat. Sigma má tým, který když dostane míč do strany, je těžké to pak ve vápně. Kluci to zvládali dobře, na hraně sebeobětování perfektně nabírali protihráče, soubojovali, skákali do střel. V Olomouci je těžké hrát v jedenácti, natož v deseti. Děkujeme našim skvělým fanouškům.“
Bronislav Červenka, trenér Zlína
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu