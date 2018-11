Slavný fotbalista si vzal mladou lásku Simonu: Vízkova svatba u Haška v Dubaji!

Ryze česká veselka se neodehrála v Čimicích, jak Láďa původně plánoval, ale v Dubaji. „Trošku jsme to změnili,“ culil se do mobilu šprýmař Vízek. Za kariéru nastřílel 126 ligových branek a tohle je jeho skvostný gól!

Takže jeho „Ano“ neslyšela lezavá pražská zima, nýbrž žhavý vzduch (26 °C) na břehu Perského zálivu. „Jsme tady u Háši,“ pověděl Blesku Vízek, že svatebčané z české kotliny přebývají ve stavení, které si v zemi naftou oplývající pořídil bývalý kapitán i kouč reprezentace a někdejší šéf svazu Ivan Hašek. Koučuje u šejků mančaft Al Fujairah.

„Háša mi byl za svědka. Sparťan, který do mě celý život kopal, to je co? Ale vážně, všechno mi tady zařídil, o všechno se postaral. Je to fakt kamarád,“ usmíval se novomanžel.

„Simče svědčila moje dcera Pavlína, Šmícova manželka (paní Láďova zetě Vladimíra Šmicra). Obřad jsme měli na konzulátu a velvyslanec mi říkal, že je to jeho teprve čtvrtá svatba za šest let,“ popsal radostnou oficialitu v Abú Zabí Ladislav Vízek.

„Simča je spokojená. Máme tu samozřejmě svoji holčičku a moc se jí to líbilo,“ pohladil Láďa líbeznou šestiletou dcerku Viktorku. „Poseděli jsme u bazénu, párty jsme si udělali na břehu moře. Je tady Šmíca s celou rodinkou stejně jako Haškovi, i když na Hášu jsme museli chvilku počkat, až se vrátí z tréninku,“ potvrdil šťastný »Vizour«, že v téhle hvězdné společnosti, jejímž osudem je míč, se bez kopané ani svatební datum neobešlo. „Povedlo se nám to,“ uzavřel svůj den D Ladislav Vízek.