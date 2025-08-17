Hanckův debut zkazila nečekaná prohra Atlétika. Tvrdý start pro Krejčího, obhájce vyhrál
Angažmá na vysněné adrese nezačal vítězně. Slovenský fotbalista Dávid Hancko během své premiéry v dresu Atlétika Madrid prohrál se španělským klubem 1:2 po nečekané ztrátě na hřišti Espaňolu. Tradiční tým La Ligy nezvládl úvodní zápas sezony poprvé od ročníku 2009/10. Start se nepovedl ani Gironě s Ladislavem Krejčím, který nezabránil porážce 1:3 s Vallecanem. Úspěšný vstup prožil obhájce titulu z Barcelony po vítězství 3:0 nad Mallorcou.
Osm minut před pauzou poslal Atlético do vedení výstavní trefou z přímého kopu argentinský útočník Álvarez. V druhém dějství ale přebral otěže zápasu Espaňol a jeho aktivita přinesla obrat. V 73. minutě vyrovnal po standardní situaci Rubio a o 11 minut později dokonal otočku precizní hlavičkou Milla, jemuž se podařilo skórovat po deseti minutách na hřišti.
Bývalý hráč Sparty Dávid Hancko, který proti Espaňolu debutoval v La Lize, odehrál celý zápas a jednou vystřelil na bránu soupeře. Překvapivé prohře ale nezabránil.
Barcelona si zásluhou Raphinhy a Torrese vybudovala dvoubrankové vedení ještě před tím, než byl ve 33. minutě po druhé žluté kartě vyloučen Morianes. Šestadvacetiletého záložníka za dalších šest minut napodobil Muriqi, jenž ve snaze hrát vysoký míč kopl hostujícího brankáře Garcíu do brady.
Zbytek utkání tak mohli svěřenci Hansiho Flicka odehrát v klidnějším tempu. V 69. minutě mohl zvýšit Olmo, ale trefil tyč. Výsledek nakonec zpečetil až v závěrečném nastavení osmnáctiletý talent Yamal.
Gironě s Krejčím zavařil brankář
Paul Gazzaniga v brance Girony poprvé chyboval ve 20. minutě, když po malé domů nezpracoval skákající míč a přihrál ho přímo na nohu Jorgeho de Frutose, jenž střelou do poloodkryté branky otevřel skóre. O dvě minuty později střelec gólu v běžeckém souboji přetlačil Krejčího a naservíroval ideálně před prázdnou branku Álvaru Garcíovi.
Nevydařený poločas korunoval Gazzaniga ve 43. minutě, kdy ve snaze obehrát de Frutose hráče Vallecana jen nastřelil a pak ho musel v pokutovém území faulovat. Argentinský gólman viděl červenou kartu a Isi Palazón z penalty zvýšil na 3:0 pro Rayo. V druhém poločase snížil Joel Roca, víc už ale oslabená Girona nezvládla.