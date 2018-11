Podívejte se na nejdražší koně světa: Anna má osmičku

Nejbohatší Čech Petr Kellner koupil své dceři Anně koně za čtvrt miliardy. • FOTO: Profimedia

250 milionů korun. Za tuhle sumu pořídil nejbohatší Čech Petr Kellner (54) dceři Anně (21) špičkového parkurového koně Catch Me If You Can. Desetiletá klisna se tak zařadila do desítky nejdražších koní světa…