Prestižní parkurový seriál začíná. Kellnerová jde do boje s klisnou za čtvrt miliardy | iSport.cz

Tým Prague Lions, který v minulém ročníku seriálu postoupil až do pražského play-offs, kde jen těsně neprošel do semifinále, nastupuje do dalšího ročníku v pozměněném složení. Zatímco Bruynseels je už mezi pražskými lvy starým známým stejně jako Nizozemec Gerco Schröder, Vermier, Marc Houtzager z Nizozemska (stříbrný z olympiády v Londýně) a Němec Marco Kutscher (majitel olympijského bronzu z Atén) jsou nováčky.

Z loňské sestavy vypadli Švéd Peder Fredricson, který přestoupil k „labutím ze Šanghaje“, a také Čech Aleš Opatrný. Ten se hodlá zaměřit na červnovou týmovou olympijskou kvalifikaci a kvůli snu o Tokiu obětoval místo v Prague Lions minimálně pro první polovinu roku.

Liga má letos nově plných dvacet mítinků, a to je počet, na který každý z jezdců potřebuje nejméně dva zkušené koně, aby měli mezi jednotlivými závody dost času na regeneraci.

Opatrný má však momentálně špičkového koně pouze jednoho, čtrnáctiletého valacha VDL Fakira. „Víc takhle zkušených koní, kteří by mohli absolvovat náročné soutěže Global Champions, bohužel nemám. Navíc nelze zvládat tuto světovou sérii a současně se připravovat na olympijskou kvalifikaci. Proto teď nebudu součástí Prague Lions,“ ohlásil Opatrný, který doufá, že se v letním přestupním termínu do týmu vrátí.

V soutěži se letos představí šestnáct celků, počet jezdců v každém z nich se zvýšil na šest. Celá show znovu vyvrcholí v Praze, velkolepé finále celoroční série týmů i jednotlivců se vrátí do O 2 areny. Odehraje se však o několik týdnů dřív než loni, od 21. do 24. listopadu. A znovu se čeká velká show, loňská premiéra soutěže přilákala do Prahy 32 tisíc fanoušků, další dva miliony diváky sledovaly program včetně vítězství Madrid in Motion v týmech a Edwiny Topsové-Alexanderové v jednotlivcích na televizních obrazovkách a internetových přenosech.

Kdo tvoří Prague Lions 2019

ANNA KELLNEROVÁ

Niels Bruynseels (Belg.)

Gerco Schröder (Niz.)

Marc Houtzager (Niz.)

Wilm Vermier (Belg.)

Marco Kutscher (Něm.)

Kalendář Longines Global Champions Tour 2019

28. 2. – 2. 3. Dauhá (Katar)

11. 4. – 14. 4. Mexico City (Mexiko)

18. 4. – 20. 4. Miami Beach (USA)

3. 5. – 5. 5. Šanghaj (Čína)

17. 5. – 19. 5. Madrid (Španělsko)

30. 5. – 1. 6. Hamburg (Německo)

6. 6. – 8. 6. Cannes (Francie)

14. 6. – 16. 6. Stockholm (Švédsko)

20. 6. – 22. 6. Cascais / Estoril (Portugalsko)

27. 6. – 29. 6. Monako (Monako)

5. 7. – 7. 7. Paříž (Francie)

12. 7. – 14. 7. Chantilly (Francie)

26. 7. – 28. 7. Berlín (Německo)

2. 8. – 4. 8. Londýn (Velká Británie)

9. 8. – 11. 8. Valkenswaard (Nizozemí)

6. 9. – 8. 9. Řím (Itálie)

12. 9. – 14. 9. Ramatuelle / Saint Tropez (Francie)

20. 9. – 22. 9. Montreal (Kanada)

27. 9. – 29. 9. New York (USA)

21. 11. – 24. 11. Praha (Česká republika) – Global Champions PlayOffs