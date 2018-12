Parkurový svátek Prague PlayOffs odstartoval i s ohni. Praha je ta pravá!

Pražské PlayOffs, vyvrcholení prestižního seriálu mítinků v parkurovém skákání, začalo přehlídkou jezdeckých hvězd v nejvyšší koncentraci. Branou vyzdobenou týmovými barvami a názvy postupně na plochu O2 areny prošli všichni jezdci za zvukových, kouřových a dokonce i ohňových efektů.

Jako poslední ze všech „domácí“ čtveřice – Prague Lions, Belgičan Niels Bruynseels, Švéd Peder Fredricson a oba Češi, Aleš Opatrný a Anna Kellnerová. Diváci jim připravili bouřlivé přivítání.

A pak už zakladatel a prezident Global Champions Jan Tops prohlásil Pražské PlayOffs za zahájené. „Děkuji panu Topsovi, že dal Praze důvěru,“ dodal šéf organizátorů Jan Andrlík.

Tops nepochyboval, že finále sezony dopadne skvěle. „Aréna je krásná, udělala na mě velký dojem od první chvíle, kdy jsem sem vstoupil,“ řekl olympijský vítěz z Barcelony 1992. „Tahle soutěž je pro náš sport něco unikátního, a proto jsme pro ni chtěli výjimečné místo. Praha taková je. Musím poděkovat Kellnerově rodině a jejich týmu, že tady můžeme být,“ prohlásil.

Nadšení neskrýval ani sportovní ředitel Global Champions Marco Danese. „Máme závody v evropských metropolích, Londýně, Římě, Monaku, Berlíně. Praha k nim patří, je to jedno z nejkrásnějších měst v Evropě, takže je pro náš seriál ta pravá,“ řekl.

Startuje parkurová mega show! Luxusní stáje i O2 arena už jsou připraveny 720p 360p REKLAMA

Vyřazovací způsob týmové jezdecké soutěže, která začala v Praze, ještě nikdo nikdy nezkusil. Je to světová premiéra. „Náš sport je úžasný a tradiční. My tradice opouštět nechceme, ale měli bychom je inovovat. Tak jako je to ve všech sportech, které se snaží dostat na vyšší úroveň,“ vysvětlil Tops, proč v jeho hlavě myšlenka na PlayOffs vznikla.

Ještě předtím, než na úvod večerního netrpělivě očekávaného čtvrtfinále týmového Super Cupu vjel jako první Forest Gump člena týmu New York Empire Davida Willa, viděla O2 arena individuální soutěž na překážkách do 150 cm. I v ní startovaly velké jezdecké hvězdy. Švédský „Pražský lev“ Peder Fredricson skončil sedmnáctý, vítězného Jéroma Gueryho a jeho Garfielda přijel dekorovat Jan Andrlík. Stylově a efektně, v kočáře taženém čtyřspřežím.

A pak už se diváci mohli těšit na první ostré vystoupení Prague Lions, pro něž trenérka Jessica Kürtenová určila sestavu Bruynseels (s koněm Gancie de Muze), Kellnerová (Silverstone G) a Fredricson (Hansson WL).