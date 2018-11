Mimostátní financování sportu? Volejbal připravil projekt na podporu klubů

Sjednat si povinné ručení, pojištění majetku, cestovní pojištění nebo úrazové pojištění - a ještě k tomu podpořit svůj oblíbený sportovní klub. To nově nabízí affiliátní program, do kterého se mohou zapojit všechny zaregistrované volejbalové kluby ČVS. V této podobě funguje už měsíc, a to na webové stránce www.podporsvujklub.com. „Velice nás těší, že křivka návštěvnosti stále stoupá. Během pár týdnů bylo sjednáno pojištění za desítky tisíc korun. Pořád jsme však v režimu start-upu,“ dodala Martina Macášková.

S nápadem přišel předseda volejbalového svazu Marek Pakosta společně s generálním ředitelem UNIQA pojišťovny Martinem Žáčkem. Hlavní vizí bylo zejména podpořit mládežnické kategorie, které na finanční prostředky složitě dosahují. „Jsme rádi, že náš partner UNIQA pojišťovna zahrnula do on-line portfolia cestovní pojištění. Tento produkt potřebuje několikrát v roce snad každý, tak proč se nepojistit přes web www.podporsvujklub.com a tím přispět do kasičky klubu, kterému dotyčný fandí,“ vysvětlovala výhody Martina Macášková.

„S volejbalem jsme jako generální partner propojeni úzce už devátý rok. Projekt Podpoř svůj klub je vzájemnou aktivitou, známou jako peer to peer pojištění. Věříme, že i touto cestou můžeme významně přispět k lepšímu zázemí zejména pro začínající volejbalisty, a tedy k úspěšné budoucnosti celého tohoto sportu,“ prohlásil Martin Žáček, generální ředitel UNIQA.

Zejména ve Finsku nebo Švédsku je to běžná praxe – komerční firmy podporují sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty, které se starají o sportování dětí. V České republice je akce podporsvujklub.com jednou z prvních aktivit tohoto druhu. „V zahraničí jsem podobné projekty viděl. Myslím, že je to dobrý nápad a předem děkuji všem, kteří se zapojí. Tímto způsobem mohou pomoci svému oblíbenému klubu, protože pro sport je každá kačka dobrá,“ prohlásil Matyáš Démar, reprezentační nahrávač a hráč Lvů Praha.

Nejaktivnějším klubem v tomto projektu je momentálně SK Kometa Praha. Počtem členů patří mezi středně velké, navíc zastřešuje i sitting volley, což je volejbal pro handicapované.