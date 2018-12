Kůň zastavil před českou vlajkou. Strašná náhoda, smutnila Kellnerová

Po úvodních dvou jízdách Belgičana Nielse Bruynseelse a Anny Kellnerové na tom byli Prague Lions velmi dobře a fanoušci je odměnili velkým potleskem. V té chvíli málokdo čekal, že pokazí zrovna největší hvězda týmu Peder Fredricson. Jenže jeho kůň Hansson se zalekl překážky s českou vlajkou, zastavil a ztratil mnoho času. Následovalo devět trestných bodů.

Jak to ostatní jezdci prožívali? „Bylo mi to líto. Ten kůň v životě zastavil jen dvakrát. Je strašná náhoda, že se to stalo zrovna tady,“ řekla Kellnerová. „Je to neuvěřitelný kůň a Peder je neuvěřitelný jezdec. Prostě blbý náhody se stávají a kůň není stroj,“ krčila rameny. Nemyslí však, že by na Hanssona zapůsobilo bouřlivé prostředí O2 areny. „Takhle se to vůbec říct nedá. On se možná lekl té české vlajky. Byla to výrazná překážka,“ vyložila.

Přesto Lvi doufali, že se nakonec přece jen do semifinále podívají a s napětím čekali na výsledky týmů startujících za nimi. „Je důležité doufat až do konce. Nic jiného se dělat nedá,“ popsala napjaté chvíle.

Sama byla nervózní před závodem, ale jakmile vjela do arény, spadlo to z ní. „Fanoušci mě podpořili, to mi dodalo odvahu. Navíc během jízdy už musíte nervozitu hodit za hlavu, jinak by to mohlo dopadnout mnohem hůř,“ vysvětlila.

Jediná chyba podle ní přišla kvůli tomu, že najela příliš blízko překážky. „Ta distanc nebyla ideální, byla jsem malinko blíž, než jsem chtěla.“ Přesto byla se svou jízdou spokojená.

„Samozřejmě bych chtěla jet čistě, ale jedna shozená překážka na takové úrovni není žádná katastrofa. Radši bych byla za nulu, ale jsem ráda, že jsme to doskákali takhle,“ řekla mladá česká jezdkyně.

Přestože tým v soutěži skončil, Anna Kellnerová a Aleš Opatrný, který se ve čtvrtek do sestavy nevešel, se představí ještě v dílčí soutěži v sobotním programu. Peder Fredricson bude závodit v sobotní Super Grand Prix pro šestnáct nejlepších jednotlivců seriálu.