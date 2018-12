Šafářová fandila Kometě s Plekancem. Byl nepříjemný! řekla o prvním setkání

Pozvali ji, aby vyšperkovala hvězdný zápas Brno – Kladno. Na ledě se během výluky NHL v roce 2012 ukázaly hvězdy v čele s Jágrem či Plekancem a Šafářová se měla postarat o čestné vhazování.

„To jsem ale Tomáše ještě vůbec neznala. Věděla jsem, že hraje za Montreal, ale možnost vidět ho naživo jsem do té doby nikdy neměla,“ zavzpomínala »Šafi na« v rozhovoru pro O2 TV Sport na první kontakt s »Plekym«.

„Hrozně se soustředil na zápas. Říkala jsem si, že je takový nepříjemný!“ smála se tenistka. Tichý hlas? Tehdy u nich jiskra ještě nepřeskočila. Plekanec žil se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, Šafářová zase vstřebávala čerstvý rozchod s kondičním trenérem Kristiánem Bajzou.

Šest let nato je však všechno jinak! »Pleky« ve čtvrtek poprvé oblékl dres Komety, v níž hraje na střídavé starty z prvoligového Kladna. A »Šafina« mu fandila přímo z tribuny – jako jeho oficiální partnerka!

„Všichni si myslí, že jsem ho do Brna dotáhla, ale tak to nebylo. Nechala jsem to na Tomášovi. Byla jsem připravena na vše, ale jsem ráda, že je nakonec tady!“ culí se velká brněnská fanynka.

Kometa - Sparta: Premiéra jako hrom! Plekanec navyšuje vedení. 3:1 720p 360p REKLAMA

Kometa - Sparta: Stylový otvírák! Plekanec a Erat přihráli Pláškovi na úvodní gól zápasu, 1:0 720p 360p REKLAMA