Erat si chválí spolupráci s Plekancem: Jsme zvyklí z NHL. Budeme ještě lepší

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plekanec si užíval souhru s Eratem, Říhovi poslal jasný vzkaz: Do nároďáku se nevrátím VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaké bylo přivítání, když diváci před zápasem vyvolávali vaše jméno?

„Brněnští fanoušci si to zaslouží, moc bych chtěl poděkovat, že nám celý zápas fandili. Byli vynikající.“

Převládá po prohře zklamání?

„Prohráli jsme, není to nic moc. Zase máme dost času, abychom pracovali. Ještě máme dost zápasů.“

Jak jste se cítil na ledě?

„V pohodě. Čtyřicet minut bylo dobrých, ve třetí třetině už jsem byl takový zatažený, ale dobré.“

První polovina zápasu patřila Kometě, druhá Spartě. Co se změnilo?

„Udělali jsme zbytečné fauly, ty nás dostaly z toho, co jsme hráli celou dobu. Ve třetí třetině jsme měli dva nebo tři fauly, z toho se vždycky dostaneme blbě. Je to tak, jak to je.“

Dostala se vám Sparta provokacemi pod kůži?

„Vůbec.“

Erat o spolupráci s Plekancem: Super hráč, budeme ještě lepší 1080p 720p 360p REKLAMA

Jak se vám hrálo s Tomášem Plekancem?

„Na to, že jsme hráli první zápas, to bylo super. Vytvořili jsme si šance, hráli jsme na puku. Bude to lepší a lepší.“

Během utkání jste spolu často komunikovali.

„Jsme zvyklí na něco trošku jiného, v NHL se rozebírá každé buly, takže jsme chtěli vědět, co a jak hrajeme. Snažíme se, abychom toho co nejvíc zautomatizovali.“

Ukázalo se, že se znáte a nepotřebujete se dlouho sehrávat?

„Jak jsem říkal už dříve, Tomáš je výborný hokejista. Určitě jsou věci, které si budeme říkat, jak chceme hrát, ale myslím, že na to přijdeme. Tomáš je dost inteligentní na to, aby věděl, co máme hrát.“

V útoku s vámi nastoupil osmnáctiletý Karel Plášek, který vstřelil první gól zápasu. Jak se vám líbil jeho výkon?

„Hraje výborně od začátku sezony, my se mu budeme snažit pomoct. Je hrozně šikovný, zapadl k nám.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Sparta 3:4 pp. Plekancova premiéra skončila prohrou, obrat dokonal v 61. minutě Kudrna 720p 360p REKLAMA

Kometa - Sparta: Potyčka na konci třetiny vyústila v pěstní souboj, Malec vs. Delisle Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Kometa - Sparta: Kudrna rozhodl v prodloužení o vítězství Pražanů, 3:4 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:44. Plášek ml., 28:16. Zaťovič, 28:33. Plekanec Hosté: 22:53. T. Pavelka, 36:14. Pšenička, 55:24. de la Rose, 60:46. Kudrna Sestavy Domácí: Kašík (Vejmelka) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – R. Zohorna, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Hosté: Machovský (Honzík) – Piskáček (A), Delisle, T. Pavelka, Blain, Tomáš Dvořák, de la Rose, T. Voráček – Jarůšek, Sill, Forman – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Kumstát, Pech (A), J. Veselý – Pšenička, M. Novák. Rozhodčí Hribik, Jeřábek – Jindra, Zíka. Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků