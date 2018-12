SESTŘIH: Kometa - Sparta 3:4pp. Erat s Plekancem přišli o vítězný debut

Sparta začala aktivně, ale Kometa rychle získala převahu. V 5. minutě se zkoušel individuálně prosadit Holík, trefil však jen tyč. O dvě minuty později již domácí vedli. Po spolupráci Erata s Plekancem přesně střílel Plášek.

V polovině první třetiny mohl zvýšit osamocený Köhler, Machovský byl ale připraven. Brankář Sparty byl poté ústřední postavou svého týmu. Při Vránově vyloučení jej nepřekonal aktivní Mueller a Machovský ustál i další nebezpečné šance. V úvodní dvacetiminutovce si připsal 13 zákroků.

Hosté dokázali vyrovnat v první přesilové hře. Při Gulašiho vyloučení chyboval Kašík za brankou a z následného závaru se prosadil Pavelka. Stejný obránce nebezpečně střílel ve 25. minutě.

Následně Kometa udeřila dvakrát v rozmezí 17 sekund. Nejprve Zaťovič tečoval Holíkovu střelu a puk přeskočil Machovského, poté si po Eratově přihrávce připsal premiérový gól v brněnském dresu osamocený Plekanec.

Pražané však ještě ve druhé třetině dali kontaktní gól. První brankou v extralize se o to v 37. minutě postaral útočník Pšenička. Hosté mohli srovnat v početní výhodě, ale proti oslabenému soupeři neuspěli stejně jako Kometa o tři minuty později.

Když byl v 55. minutě vyloučen kapitán domácích Čermák, Sparta svou převahu ve třetí části přetavila ve vyrovnání. Kašíka překonal obránce De la Rose. V závěru normální hrací doby měl rozhodnutí na hokejce Čermák, Machovský jeho střelu zlikvidoval a muselo se prodlužovat.

Hrdinou utkání se stal Kudrna, který v první minutě nastavení rozhodl o výhře hostů.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "První třetinu jsme hráli výborně. Dali jsme gól a hráli bez faulů. Měli jsme ale dát více gólů, to byl jeden z důvodů, proč jsme nakonec prohráli. Ve druhé třetině se hra srovnala a soupeř pak dal dva hodně laciné góly. Škoda, že jsme vedení 3:1 neudrželi do přestávky. Druhá branka dala Spartě šanci. Ve třetí části jsme hráli v defenzivě slušně, ale přišla přesilová hra soupeře, který v ní vyrovnal. My jsme dostali stejnou šanci na konci zápasu, ale bohužel jsme gól nedali. V prodloužení přišel důraz soupeře před brankou po šanci a Sparta rozhodla. Další rozdíl mezi týmy byl v přesilovkách, hosté v nich dvakrát skórovali, my jsme se neprosadili."

Uwe Krupp (Sparta): "Věděli jsme, že to bude speciální zápas s emocemi. Bylo důležité, že jsme v první třetině zůstali v zápase. Domácí měli hodně šancí, ale skóre bylo těsné. Od druhé třetiny jsme hráli lépe, zlepšili jsme bruslení. Podařilo se nám vyrovnat, ale Kometa dala se štěstím dva rychlé góly. Musím svůj tým pochválit, že jsme stejně hráli dál a podařilo se nám vyrovnat. V prodloužení jsme byli šťastnější. Byl to dobrý zápas před skvělý publikem a my jsme šťastní, že si z Brna vezeme dva body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:44. Plášek ml., 28:16. Zaťovič, 28:33. Plekanec Hosté: 22:53. T. Pavelka, 36:14. Pšenička, 55:24. de la Rose, 60:46. Kudrna Sestavy Domácí: Kašík (Vejmelka) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – R. Zohorna, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Hosté: Machovský (Honzík) – Piskáček (A), Delisle, T. Pavelka, Blain, Tomáš Dvořák, de la Rose, T. Voráček – Jarůšek, Sill, Forman – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Kumstát, Pech (A), J. Veselý – Pšenička, M. Novák. Rozhodčí Hribik, Jeřábek – Jindra, Zíka. Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 25 15 1 2 7 74:51 49 2. Mountfield 26 11 4 3 8 72:66 44 3. Liberec 24 12 2 3 7 82:67 43 4. Olomouc 24 12 2 2 8 59:59 42 5. Sparta 25 10 5 1 9 74:66 41 6. Vítkovice 25 12 1 3 9 61:60 41 7. Brno 25 10 3 3 9 67:69 39 8. Zlín 24 11 2 1 10 68:63 38 9. Plzeň 22 8 3 4 7 57:48 34 10. Litvínov 24 10 2 0 12 59:60 34 11. K. Vary 24 10 1 1 12 68:65 33 12. Ml. Boleslav 25 11 0 0 14 57:63 33 13. Pardubice 24 5 2 2 15 50:88 21 14. Chomutov 23 5 0 3 15 51:74 18

SESTŘIH: Kometa Brno - Sparta 3:4 pp. Plekancova premiéra skončila prohrou, obrat dokonal v 61. minutě Kudrna 720p 360p REKLAMA

Plekanec si užíval souhru s Eratem, Říhovi poslal jasný vzkaz: Do nároďáku se nevrátím 720p 360p REKLAMA

Erat o spolupráci s Plekancem: Super hráč, budeme ještě lepší 1080p 720p 360p REKLAMA

ANKETA: Erat je v Brně za boha. Jak ale fanoušci přijali Plekance? 720p 360p REKLAMA