Šokující přiznání legendy Zátopkové: Emil mě podváděl! A já jeho taky...

To všechno oštěpařka a olympijská vítězka Dana Zátopková prozradila v dokumentu GEN, kterým dnes na ČT1 (20:05) skončí čtvrtá série cyklu. „My jsme si dovedli dělat legraci sami mezi sebou a nepotřebovali jsme k tomu žádné velké události. A proto říkám, že jsme se životem prochechtali,“ říká legendární sportovkyně, nicméně přiznává i horší chvíle.

„Ale jo, taky byla krize. Může se stát, že člověk se třeba i zamiluje do někoho jinýho. Jednou jsem mu říkala, no já jsem trošku našla nějaký vztah... A teď jsem čekala, že se začne zlobit. Ale on se na mě podíval a usmál se: Ale Ťopíčka máš taky trošku ještě ráda? A já – to víš, že jo! A úplně mně vzal dech, protože naráz jsem si uvědomila, jakou má pro mě velkou cenu. Začala jsem mu vyznávat lásku a bylo to!“ svěřuje v GEN Zátopková a na otázku, zdali jí byl manžel také nevěrný, bez skrupulí odpověděla, že byl.

Přelétavý pták

„Taky, samozřejmě. Muži ale v těchhle věcech nejsou tak sdílní. Taková slovácká písnička je, že mužský je přelétavý pták... A ono na tom něco je,“ zakončila paní Dana svou zpověď.

Korunu veškerému »pokání se« nakonec v pořadu nasadil bývalý zápasník Karel Engel (78), který Danu pravidelně navštěvuje. „Jsem jedinej, kterej zná tajemství Zátopkových úspěchů. Radši běhal, než aby byl doma!“