Pešána překvapil Říha: Kvapil ať zabojuje o MS až v závěru sezony

Marek Kvapil léčí záda, extraligu hraje, z reprezentace se však omluvil. Z toho důvodu, že to v tomto jeho stavu na vyšší úroveň není?

„Marek nedávno vynechal dva zápasy kvůli tomu, že se necítil se zády. Kdyby to šlo, hrál by všechno, co by hrát mohl. Ale záda mu to nedovolí. Na druhou stranu si myslím, že tyto turnaje v tuto dobu (Channel One Cup) jsou pro hráče mladších ročníků. Jestli má Marek zasáhnout do bojů o mistrovství světa, musí zasáhnout až v úplném závěru.“

Trenér Říha netají, že by měl svůj tým pro šampionát rád co nejvíc po kupě od samého začátku, aby se tvořily vazby. Vidíte to tedy jinak.

„Já netrénuju nároďák, je to výlučná volba Miloše Říhy. Jsem jen překvapený, že hráči jako Němec nebo Gulaš odjíždějí do Ruska, protože v této době je to pro hráče těchto ročníků velmi těžká část sezony. Doufám, že uhrají výsledek, aby byli do nároďáku motivovaní dál.“

Třicátníky mohou tři zápasy plus cestování unavit?

„Já dospělý nároďák nikdy netrénoval, nemám s tím zkušenost, jenom tak co cítím a slyším, myslím si, že ti kluci si v téhle těžší fázi sezony potřebují spíš odpočinout, než cestovat v pauze do Ruska. Konkrétně Marek po těžkých 25 zápasech potřebuje odpočinek. A já jsem tomu rád.“

Liberec bude mít v příštím týdnu volnější režim?

„Dva, tři dny potrénujeme kondici, pak chci dát volnější blok, aby si hráči odpočinuli.“

Věříte tomu, že Kvapil může s přehledem odehrát mistrovství světa?

„Marek má jednoznačně na nároďák. Ale jak už jsem před chvílí řekl, není potřeba hráče tohoto věku a kalibru testovat v listopadu či prosinci. Hráčům je potřeba dát trochu oddech a motivaci, aby v sobě cítili sílu kvalitně reprezentovat.“

V průběhu sezony posílili váš tým Tomáš Filippi z KHL a Tomáš Birner ze Švýcarska. Oba rostou zápas od zápasu, běží podle vás vše, jak má?

„Birny byl dlouhou dobu zraněný, teď se především vrací do zápasového rytmu. Myslím, že časem bude daleko lepší, než je nyní. Už v tuto chvíli však naprosto splňuje očekávání, která na něj mám. S Tomášem je to prakticky totožné, vedle Marka Kvapila vytváří jednu z nejnebezpečnějších dvojic v extralize.“

Druhý vítkovický trenér Pavel Trnka po páteční porážce s Tygry nazval váš tým hvězdným. Souhlasíte s ním?

„Já vidím jiné týmy v lize jako hvězdné. Podle mého soudu Pavel spíš srovnával nás se situací ve vítkovickém klubu. V tom si myslím trošku ujel. Nemám pocit, že jsme hvězdný tým. Nyní se nám vrátila dvě dobrá jména, ale opravdu v tom cítím, že Pavel měl ve svém komentáři na mysli především svůj klub.“

Tak poctivě pracující a hvězdně hrající? A na dobré metě v půlce sezony?

„Dobrý zápas doma s Brnem minulé kolo, výborné utkání v pátek s Vítkovicemi. Kdybychom takhle hráli po zbytek sezony, budu spokojený. Tým šlape, kluci plní svoje role. Ale rozhodně odmítám přezdívku hvězdný tým. Jsme spíš tým pokorný.“

Teď hodně přeskočím, přesto: finále s Třincem byste bral?

„Bral bych to. Na druhou stranu, kandidátů na finále je daleko víc. Tohle je vaše spekulace, ne moje. Teď mě zajímá nedělní domácí střetnutí se Spartou, neřeším, kdo bude hrát za půl roku finále. To je pro mě strašně dlouhá doba.“

V jakém režimu budete sledovat mistrovství světa dvacítek, které jste loni dovedl ke čtvrtému místu?

„Sledovat je budu velmi. Jsem hrozně rád, že kluby NHL uvolnily většinu našich hráčů, kteří jsou pod smlouvami. Je mi pouze líto, že nejede Chytil. Dvacítkám přeju jenom to nej. S Nečasem, Zadinou a Kautem jsou šance uhrát zajímavý výsledek veliké. Ale je to extrémně těžký turnaj, hrozně těžko se předpovídá.“