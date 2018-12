Naštvaný Krčmář po zdržení kvůli zbrani: Něco tam dělám blbě

Co se tedy na té první střelbě stalo?

„Jak jsem přijížděl na střelnici, otevíral jsem si klapku, jenže se mi tam vzadu zaháklo i poutko o lauf a nemohl jsem to vydolovat. A pak se mi při prvním přebití šprajcnul náboj, takže další ztráta... Ta první položka byla katastrofální. Dvacet sekund pryč, první patnáctka pryč a na trati jsem byl taky žalostný. Dnes fakt nadšený nejsem. I když je to 17. místo a není to zase žádný propadák.“

Problémy s manipulací jste měl už i ve vytrvalostním závodě. Zaměříte se tedy teď na to?

„Nevím, já nejsem moc technický typ, takže si musím promluvit s trenérem, jestli tam dělám něco s tím přebitím blbě. Štve mě to a teď se k tomu asi víc nevyjádřím. Musím si to vyhodnotit, ale rozhodně tam asi něco dělám špatně já.“

Přesto to mohlo být do první desítky, nebýt chyby na poslední střelecké položce, že?

„Vypadlo to. Nejsem si však žádné chyby vědom, nevím, kde to bylo. Bohužel jsem se docela na té střelbě cítil dobře a mrzí mě to, že jsem to neudržel na nule. Dnes jsem ale i rozpačitý z toho běhu. Nedokázal jsem s nikým jet, bylo to z mé strany utrápené.“

Tři závody ve čtyřech dnech se tedy podepsaly?

„V tomhle bych problém neviděl, tohle mají všichni stejné. Musíme být připravení. Sice mi to asi nesedlo, jak jsem ráno vstal, ale určitě bych to nesváděl na to, že se něco kumuluje. Všichni závodí ve stejném režimu.“

Na druhou stranu vám v SP patří průběžné deváté místo. To se s loňským trápením nedá srovnat, že?

„Ano, až odezní to zklamání, tak určitě budu se vstupem do sezony spokojený. Tyhle závody hodnotím z hlediska umístění pozitivně, ale když člověk chce dosahovat nějakých výsledků, tak si musí vyhodnocovat i ty špatné věci. Je třeba se nad tím zamyslet a připravit se na další pátek.“

Sedí vám Hochfilzen, dějiště dalšího Světového poháru?

„Výsledkově moc ne, to šesté místo na MS byl spíše takový záblesk. To se ale může změnit, je to o nastavení hlavy a nemyslím, že by to pro mě mělo být zakleté. Jdu do toho s čistou hlavou a uvidíme... je nová sezona. Nebudu se ohlížet na to, co bylo.“