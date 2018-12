Stylista o Ledecké či Koukalové na Sportovci roku: Kdo zvolil špatné prádlo?

Nejlepší české sportovce zhodnotil módní stylista Dušan Chrástek • FOTO: Koláž VIPsport Slavnostní atmosféra při vyhlášení ankety Sportovec roku 2018, příjemný pohled na upravené dámy i pány. „Chápu, že se sportovci raději věnují výběru funkčního oblečení, než společenského oděvu. Proto jsem si řekl, že budu v módní policii přivírat oči,“ řekl přední módní stylista Dušan Chrástek. Jenže jak ohodnotil královnu Ester Ledeckou a spol.? „Za pouhé dvě vteřiny jsem věděl, že je zle…,“ pronesl.

ESTER LEDECKÁ - Známka 3 Nejlepší sportovkyně Česka za rok 2018 Ester Ledecká • Foto Martin Sekanina (Blesk) Dušan Chrástek, módní stylista: „Ester si opět vetkla do vlasů svá indiánská pírka, která jsou jejím poznávacím znamením. K černému průhlednému topu s výrazným límcem z kamínků oblékla nádhernou sukni s kapsami. Sukně je výborná, bohužel top se nevydařil. Proč nezvolila pevnou jednoduchou podprsenku bez ramínek nebo černé body? Špatně zvolené prádlo dalo vyniknout nejen vysportovaným ramenům, ale také ukázalo více, než mělo. Model »oblečená, neoblečená« se nepovedl. Možná měla dotáhnout svůj outfit zcela černým topem obšitým indiánskými korálky. Cítila by se skvěle a ještě by získala v módní polici za 1. Dnes za padnoucí sukni a s nadržováním za titul Sportovce roku 2018 je to průměrné hodnocení.“ Ledecká: Porovnávat různé sporty je nesmysl. Vyprávěla, jak jí naháněli italští pumpaři 1080p 720p 360p REKLAMA Sportovec roku: Bradavky, rozpustilé tenistky a Koukalová s cizím mladíkem!

PETRA KVITOVÁ - Známka 2 Petra Kvitová • Foto Martin Sekanina (Blesk) Dušan Chrástek, módní stylista: „Petra zvolila velmi výraznou róbu, hluboký výstřih v kombinaci s blyštivým materiálem šatů zcela oslňují. Méně znamená více. Náhrdelník a drobné šperky, kabelku z flitru z módního řetězce měla nechat raději doma.Chtělo to mít v ruce »kvitovku« – psaníčko z hladké kůže výrazného odstínu.“ Ester Ledecká si nasazuje korunu pro Sportovkyni roku, tradiční anketu ovládla naprosto drtivě







29 zobrazit galerii

GABRIELA KOUKALOVÁ - Známka 1 Gabriela Koukalová • Foto Barbora Reichová (Sport) Dušan Chrástek, módní stylista: „Loňská vítězka boduje na plné čáře. Ale je pravda, že ji móda velmi zajímá, ta svůj outfit nepodcenila. Tyrkysově modré minimalistické šaty s dlouhým rukávem, z plesové kolekce FW18/19 Taťány Kovaříkové, jsou skutečně úchvatné. Briliantové naušnice Klenoty Aurum za milion korun a exkluzivní kabelka Dolce&Gabbana. Skvělý match ball pro Gábinu!“

LUKÁŠ KRPÁLEK - Známka 2- Judista Lukáš Krpálek se na Sportovce roku vydal s manželkou Evou • Foto Martin Sekanina (Blesk) Dušan Chrástek, módní stylista: „Lukáš při judu nemusí řešit, jestli mu kimono padne či nikoliv. Ale ve společnosti se od své výhry pohybuje už dlouho, a proto očekávám, že by ve skříni měly být minimálně 3 obleky ušité na míru. Bohužel… Vidím tu zásadní chyby. Sako je malé a jeho délka krátká. Ve společnosti má muž vždy horní knoflík saka zapnutý. Na botech už je vidět jistá patina onošení, chtělo by to nové obutí. S manželkou sladil motýlka.“

KATEŘINA SINIAKOVÁ - Známka 3 Kateřina Siniaková s přítelem Milanem Vančátem • Foto ČTK Mladá tenistka zvolila outfit, který mě dostává do rozpaků. Kožená lesklá sukně s hvězdičkami, k ní sametová topka s rukávky. Za mě model pro mnohem starší ženu. Když už teď nosí tak usedle střiženou módu, co bude nosit za deset let? Je to škoda, že se více neodvázala, model nezaujme.

BARBORA STRÝCOVÁ - Známka 2- Barbora Strýcová (vlevo) a Petra Kvitová • Foto Martin Sekanina (Blesk) Dušan Chrástek, módní stylista: „Zajímalo mě nejvíc, v čem dorazí. Že jí přítel z módního časopisu nepomáhal při výběru, je již teď jasné. Očekával jsem něco dekadentního nebo nepřehlédnutelného. Tyhle šaty »s vodou« si během galavečera žili svým životem a mnoho fotoaparátů se těšilo, jestli dojde k dalšímu trapasu přenosu. Báro, ani ty obrovské náušnice to nezachránily. Chceme a očekáváme něco rebelského!“

EVA KRPÁLKOVÁ - Známka 2 Eva Krpálková s manželem Lukášem • Foto Barbora Reichová (Sport) Dušan Chrástek, módní stylista: „Manželka Lukáše Krpálka je cvičením pilates ve výborné kondici. S jejím utlým pasem si v klidu může dovolit šití na míru. Blankytně modré šaty, v horní části s výraznou aplikací krajky jsou pěkné, ale jsem příznivcem spíše minimalismu. Prvek, který na nich oceňuji, je vysoko posazená sukně s vlečkou, s odkazem na začátek 19. století. Bohužel model je tak výrazný, že na další významnou událost si už tyto šaty nemůže obléknout.“

MILAN VANČÁT - Známka 2- Tenistka Kateřina Siniaková a Milan Vanáč • Foto Martin Sekanina (Blesk) Dušan Chrástek, módní stylista: „Přítel Kateřiny Siniakové Milan by si měl příště nechat poradit odborníkem. Široká ramena, velký hrudník si žádají dobře padnoucí sako s mírným vyštíhlením v pase. Kalhoty zvolil o velikost větší. Motýlek k úzké klopě měl být výrazně větší nebo mohl zvolit černou kravatu. Kapesníček ze zbytku kožené sukně nebrat, volit raději tón v tónu a z hedvábí.“