Pět let mlčení o Schumacherově zdraví? Sám si to naplánoval, říká šéf fanklubu

Michael Schumacher líbá manželku Corinnu za svých šťastných dní. Ta mu to teď bohatě oplácí • Profimedia.cz

Agent Willi Weber prošel celou kariéru s pilotem F1 Michaelem Schumacherem. Schumiho manželka Corinna ho přesto nepustí do domu. • Facebook

Za jiných okolností by byl pro Michaela Schumachera čtvrtek významným dnem; má padesátiny! Jenže k oslavám jaksi není důvod. V sobotu totiž uběhlo pět let od tragické nehody na lyžích, při které byl nejúspěšnější pilot v dějinách formule 1 vážně zraněný. Jeho zdravotní stav i po tak dlouhé době zůstává tajemstvím. Velmi dobře střeženým. Změní se to?