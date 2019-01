Federer v slzách! Promluvil o svém kouči, který zemřel na líbánkách

Australan Peter Carter nakráčel do života tehdy devítiletého Rogera v tenisovém klubu Old Boys v Basileji. Carter byl podle Federera hlavní hvězdou týmu, ale vždy si našel čas, aby se individuálně věnoval malému klučinovi.

„Peter byl opravdu hodně důležitou osobou v mém životě, protože jestli můžu někomu děkovat za mou dnešní techniku, je to on,“ vysekl Federer na CNN poklonu jednomu ze svých prvních trenérů. Carter vedl švýcarský talent do osmnácti let, jejich spolupráci ale přervala bizarní nehoda.

V roce 2002 odjel Peter Carter na svatební cestu do Jihoafrické republiky, kde ovšem při jedné z cest jeho Land Rover spadl z mostu, když se řidič snažil vyhnout jinému vozu. Řidič i australský tenista zahynuli před zraky Carterovy ženy Sylvie, která cestovala v jiném autě.

Tehdy 18letý Federer hrál právě na turnaji v Torontu, a když se o smrti svého trenéra dozvěděl, byl hrozně naštvaný. Odešel prý z hotelu, chodil ulicemi a hystericky brečel.

Když se ho teď po letech reportérka CNN zeptala, jak si myslí, že by se Carter díval na jeho úspěchy, přemohly Federera emoce a rozbrečel. „Pardon. Uf, páni, pořád mi hrozně chybí,“ omlouval se švýcarský elegán, když rozdýchal záplavu pocitů. „Doufám, že by byl hrdý.“

„Myslím, že by nechtěl, abych promrhal svůj talent, takže to pro mě bylo něco jako budíček, když odešel, a já jsem začal vážně tvrdě trénovat,“ zavzpomínal pak dvacetinásobný grandslamový šampion. Už o rok později zvedl nad hlavu svou první grandslamovou trofej – triumf ve Wimbledonu 2003 pak věnoval právě Carterovi.

Dodneška také udržuje kontakty s jeho rodinou – z tisícovek Federerových příznivců budou na nadcházejícím Australian Open dva opět vyčnívat: Carterovi rodiče Bob a Diana, které Roger jako každý rok přiveze z Adelaide do Melbourne, aby viděli, jak bojuje i za jejich syna.