Zverev skolil Federera a čelil pískotu: Omlouvám se, to jsou pravidla! Čeká ho Djokovič

Djokovič dnes v londýnské O2 areně potvrdil, že prožívá skvělou druhou polovinu sezony, v níž se na vrchol vrátil po operaci lokte a ovládl Wimbledon a US Open. Masters vyhrál v letech 2008, 2012, 2013, 2014 a 2015, finále hrál i před dvěma lety.

Zverev si o trofej v Londýně zahraje poprvé. Kráčí ve šlépějích slavných krajanů a Turnaj mistrů se pokusí vyhrát jako třetí Němec v historii. Trojnásobný vítěz Boris Becker byl ve finále naposledy před 22 lety, jednou trofej vybojoval Michael Stich.

Proti Federerovi předvedl Zverev nátlakovou a precizní hru. První set získal poté, co sedmatřicetiletý Švýcar v koncovce zcela vypadl z rytmu při vlastním servisu a poslední game prohrál bez zisku fiftýnu. Ve druhém setu naopak získal Federer brejk na 2:1, jenže vzápětí o podání přišel a po vyrovnaném průběhu ztratil tie-break 5:7 po fatální chybě na síti.

V tie-breaku nastala zvláštní situace. Federer, majitel dvaceti grandslamových titulů, vedl 4:3, ale sběrači za ním vypadl míček a Zverev se u rozhodčího dožadoval opakování výměny. Vzápětí dal eso a vyrovnal. Pak zahrál vítězný úder po čáře a proměnil druhý mečbol.

"Chci se omluvit za situaci v tie-breaku. Ale podle pravidel se musí výměna opakovat. Celé mě to mrzí, takhle jsem to nechtěl zakončit a nechtěl jsem, aby lidé byli zklamaní," řekl Zverev, na něhož část diváků, přející Federerovi, po nečekaném závěru semifinálového zápasu pískala.

MATCH POINT: Sascha Zverev steps us in style against @rogerfederer to reach his first #NittoATPFinals title match 👊



