Vedení Pardubic čelilo fanouškům: Hrobaři! Vy jezdíte zfetovanej?

O GM Salfickém

Tiskový mluvčí Jan Hrabal nejprve představil zástupce vedení. Když došlo na Salfického, z pléna se ozvalo: „Vítáme hrobaře.“

O opilém Adamu Svobodovi a zkoksovaném Petru Čáslavovi

Atmosféra zhoustla, jakmile přišel dotaz, který prostě přijít musel. „Měl bych otázku na Adama Svobodu. Ožral se nám, boural, byl vyhozen. Já s tím naprosto souhlasím. Jak to, že takhle nebyla řešena kolumbijská jízda Petra Čáslavy?“

Otrávený manažer se zhluboka nadechl a spustil. „To jsou úplně dva rozdílné případy. Oba si to řeší svou osobní cestou. Mně nepřísluší to komentovat.“ Neodbytného tazatele taková odpověď samosebou neuspokojila: „Odlišné případy to nejsou. Adam boural. Petr mohl taky.“

To už Salfického nadzvedlo: „Počkejte. Mohl bourat? To jsem mohl taky.“ Fanoušek pak zasadil poslední ránu. „Vy jezdíte zfetovanej?“

O situaci v brankovišti

Fanoušky zajímalo, jaký je klíč k nasazování gólmanů. „Je to po diskusi s trenérem brankářů,“ rozchechtal foyer pardubické haly Lubina. Pak zazněla hláška: „Jedna osm (1,8 promile nadýchal Svoboda policii po těžké dopravní nehodě pozn. red).“ To trenéra celkem popudilo. „Ta reakce byla úplně zbytečná,“ hněval se.

O průšviháři Lubinovi

Že má současný kouč Východočechů a někdejší vynikající střelec pozitivní vztah k alkoholu, není žádným tajemstvím. Koneckonců sám to potvrdil také v úterý, když jeden z příznivců připomněl, že za jeho časů mu mejdany toleroval i jinak přísný manažer Zbyněk Kusý. „Já bych se chtěl nalejt i po této sezoně,“ vypálil Lubina. Pak přece jen ubral. „To je nadsázka.“

Zlín - Pardubice: Lubina neudržel nervy na uzdě a rozhodčí ho vykázal na tribunu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

O Koukalovi a trucpodniku z Hradce

„Před měsícem jsme vyvinuli maximální úsilí, aby se Koukal vrátil. Jen trucpodnik v Hradci to znemožnil,“ zlobil se Lubina, když přišla řada na téma; návrat bývalého kapitána Petra Koukala!

O morálním dnu

Peklo je proti nynější situaci v Pardubicích rajskou zahradou, což si uvědomují i fanoušci. „Klub klesnul na morální a sportovní dno. Jste schopni vyvodit osobní zodpovědnost?“ zajímalo fandu. „Určitě jsem,“ reagoval nekonkrétně Salfický. A Šebek ho doplnil „Po sezoně to vyhodnotíme.“

O střílení gólů

Fanoušky moc a moc zajímalo, jak do hráčů dostat střelecký instinkt. Co pro to dělá realizační tým? „Ve středu máme trénink. Máme posilovnu. Jestli chcete takový program?“ byl jízlivý Lubina. Reakce přišla vzápětí: „Jak se dávají góly v posilovně? Když se kouknu, kolik jsme za poslední měsíc gólů dali a dostali, tak bych šel nejradši do posilovny sám,“ rozohnil se tazatel. Kouč se na něj na chvilku zadíval a prohodil: „Nic se nestane, když se tam stavíte.“