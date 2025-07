Priskeho trable se opakují: Sparťané stále tvoří tým a čelí možné katastrofě

Vstoupit do diskuse (

Koho by to netrklo. Oba starty Briana Priskeho ve Spartě jsou až nápadně podobné. Dánský kouč ji přišel spasit před třemi lety po angažmá trenéra Pavla Vrby, tentokrát letos v červnu po bývalém kolegovi Larsi Friisovi, s nímž slavil velké úspěchy.

Bolavý rozjezd však prožíval ještě bez něj. Priske začal s letenským týmem po boku asistenta Thomase Nörgaarda druhým předkolem Konferenční ligy, v němž na domácím hřišti hrál s Vikingem Stavanger 0:0. Pražany trápila absence kreativity a malá ofenzivní hrozba.

V odvetě v Norsku je pohřbilo nedorozumění mezi stoperem Dávidem Hanckem a brankářem Dominikem Holcem. Byla z toho ostuda a podzim bez účastí v evropském poháru. To samé hrozí Priskeho týmu i při druhé letenské kapitole, když v pátek kolem třetí hodiny odpoledne dosedla na pražské Letiště Václava Havla s mankem jednoho gólu.

„Výsledek není dobrý, ale uvidíme, jak vše dopadne. Musíme si teď zanalyzovat zápas a připravit se na neděli. Musíme zapracovat na základních věcech, defenzivě a na tom, abychom zůstali pořád ve hře a soustředění,“ líčil Priske v čtvrteční večer.

Ale bude to stačit?

Nejde pouze o výsledek nebo (ne)pokračování v Evropě. Je třeba se dívat mnohem dál, protože v současném sparťanském mužstvu se nacházejí stejně jako před třemi lety slabá místa. Priske tehdy budoval kádr postupně, v průběhu sezony 2022/23 ho začal měnit k obrazu svému.

Přišli stoper Asger Sörensen, záložníci Kaan Kairinen a Qazim Laci nebo křídelník Awer Mabil. Dál přibyli brankář Peter Vindahl, Angelo Preciado či ofenzivní hráči Veljko Birmančevič s Victorem Olatunjim. Až se ze Sparty stala mašina, která obhájila titul a získala double.

Ovšem šlo to pomalu. K obratu pomohla také razantní změna v herním systému, když dánský trenér s realizačním týmem přešel po debaklu 0:4 v derby na hřišti Slavie na rozestavení 3 – 4 – 3. Formace se čtyřmi obránci se stala minulostí a letenský stroj rázem začal fungovat.

Čas na to, aby bouchnul do stolu

Šlo o překvapivé řešení, které zabralo. A proto by se dalo očekávat, že něco podobného musí zákonitě nastat i tentokrát. „Trenér Priske přišel na poslední chvíli. Sice spoustu hráčů zná, ale sestavit mužstvo tak, aby fungovalo, dát ho dohromady, to chvíli trvá. Nicméně soutěž běží, těžko se pak něco honí,“ uvedl Zdeněk Ščasný, expert deníku Sport a webu iSport.cz.

Ve Spartě se toho dosud tolik nezměnilo. Ve čtvrtek proti Aktobe naskočila v základní sestavě s hráči z týmu, který v minulé sezoně dvakrát propadl do hluboké krize, energicky vyhasl, ztratil emoce a v závěru jarní části se strachoval o čtvrté místo.

Navíc se zdá, že problémy přetrvávají v defenzivě. Letenští chybují podobně jako na jaře. Elias Cobbaut, belgický stoper, vzbudil rozpaky v prvním ligovém kole proti Jablonci (1:1) a stejně tak naposledy v Kazachstánu. „Rozhodně se mohl zachovat v některých situacích líp, ale to my všichni. Víme to, uvědomujeme si to,“ mírnil kritiku Priske.

A možná nastal právě čas na to, aby bouchnul do stolu. Rozhodl o tom, kdo má odejít a kdo přijít. Protože Letenští rozjeli zápasový rytmus, a pokud ho nechytnou, mohou mít problém. „Potřebují zvýšit konkurenci,“ přikývl Ščasný. Přijde to?