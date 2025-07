Footcast Preview: Vršovické derby pro Slavii. Góly padnou na Letné i v Plzni

V sobotu večer dojde na vršovické derby a Slavia má v Ďolíčku co napravovat. „Bohemka v prvním kole překvapila favorizovanější Baník a teď jí znovu na domácí půdě čeká těžký kalibr. Nové posily měly na hru dobrý vliv, například Sakala odehrál takticky přesné utkání. Pokud ale budou chtít uspět i proti Slavii, efektivita bude stěžejní. Naopak červenobílí v prvním kole nečekaně zaváhali a očekávám od nich maximální nasazení a tempo od první minuty. Jindřich Trpišovský sáhne do základní sestavy a místo Chytila nastoupí Chorý a zraněného Ogbua nahradí nejspíš David Zima,“ říká k souboji Bohemky se Slavií Jakub Podaný.

„Olomouc vyhrála v Uherském Hradišti a udržela čisté konto hlavně díky fantastickému brankáři Janu Koutnému. Její hra je nepříjemná pro každého soupeře a jiné to nebude ani proti Dukle. Ta se v Karviné prezentovala v 1. poločase bojácným dojmem a na Andráku musí přidat. Nicméně si myslím, že Sigma vyhraje i druhý ligový zápas, a to před dobrou diváckou kulisou,“ tipuje zápas Sigmy s pražskou Duklou Jan Rajnoch.

Oči mnoha fanoušků se v neděli večer upnou na duel mezi Spartou a Mladou Boleslaví, protože podle prvních prognóz by to mohl být atraktivní a hlavně gólový zápas. „Sparta si v Jablonci vytvořila dost šancí, ale produktivita nebyla optimální. Její jediný gól dal Jan Kuchta, kterému to proti Boleslavi jde. V české lize jí dal osm branek a prosadit se může i v neděli na Letné. Mladá Boleslav ví, co chce hrát. Měl jsem o ní v létě trochu strach, ale v prvním kole se mi moc líbila. Aleš Majer odvedl skvělou práci a do hry jeho týmu vtiskl jasnou tvář. Na Spartu si to přijede rozdat jako rovný s rovným a uvidí se, na co to bude stačit. Moje doporučení je výhra Sparta a že v zápase padnou minimálně tři branky. Ve Fortuně je to v kurzu 1,73,“ predikuje poslední utkání 2. kola David Sobišek.

Dále hostí Baník Teplice, ve Zlíně se bude hrát krajské derby se Slováckem, Liberec by měl porazit Pardubice, těžký zápas čeká Hradec proti Karviné a góly budou padat i v Plzni, kam přijede Jablonec.

Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek ve 20.00, v pátek od 19.00 nebo pak v sobotu od 12.00.