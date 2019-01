Jak propouštěli Svobodu: Skončil, přitom byl v Pardubicích na ledě | iSport.cz

Dušan Salfický dovedl Pardubice do obrovské krize. Najde cestu ven? • Martin Sekanina (Blesk)

Bývalý brankář a pardubický trenér gólmanů Adam Svoboda způsobil vážnou dopravní nehodu. Byl opilý, naměřili mu 1,8 promile, vjel do protisměru, trefil ve svém volvu felicii, která jela po druhé straně. Bylo štěstí, že bouračka neskončila tragicky, jen zraněním. Klub hříšníka odvolal z funkce u A týmu, ovšem od mládeže ne. Překvapený z toho byl i pardubický primátor Martin Charvát. Ve středu večer klub vydal oficiální prohlášení, Svoboda podle něj rezignoval. Dnes byl také odvolán také z funkce trenéra brankářů reprezentace do 18 let po jednání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje.