Pardubice hledají sportovního manažera. Ve hře je Hynek i Látal | iSport.cz

Pavel Marek je pryč, generální manažer Pardubic Dušan Salfický ho odvolal z role sportovního manažera společně s trenérem Miroslavem Kopřivou na začátku prosince. Od té doby je budování kádru výhradně jeho disciplínou. Výsledky, přešlapy a kauzami zbídačený klub hledá poslední týdny nového muže, který bude řídit klub po sportovní linii.

Zatím se to nepodařilo. Od odvolání Marka prohrálo Dynamo 11 ze 12 utkání. Jeho cesta míří podruhé za tři sezony do baráže. Tentokrát v ještě rozloženějším a herně horším stavu než na jaře 2017. Nenabízí stabilní prostředí, spíš nejistou budoucnost a nervy v boji o udržení.

Pardubičtí radní vyhlásili výběrové řízení na volnou pozici sportovního manažera. Vybírat by ho měla dozorčí rada plus zástupci politických stran v zastupitelstvu. Nejvážnějším adeptem by podle informací Sportu měl být Jaromír Látal, který minulý týden skončil jako sportovní manažer v Mladé Boleslavi.

„Podmínkou k tomu, aby nový člen představenstva dobře pracoval, je jasné definování jeho kompetencí a pravomocí. V jednotlivých oblastech musí klub fungovat na základě střednědobých a dlouhodobých koncepcí, které musí obsahovat cíle, jichž chce klub dosáhnout, plán hospodaření i zapojení vlastních odchovanců,“ uvedl pro Pardubický deník primátor města Martin Charvát.

Zleva kapitán Tomáš Rolinek, kouč Ladislav Lubina, generální manažer Dušan Salfický a provozně-ekonomický ředitel Ondřej Šebek na setkání vedení pardubického klubu s naštvanými fanoušky







21 zobrazit galerii

Spekuluje se ale i o dalších jménech. Zájem měl být o Pavla Hynka, který s klubem vyhrál jako trenér v roce 2012 titul, jenže ten je momentálně vázaný smlouvou v Soči (KHL) a není reálné, že by do klubu nastoupil hned. Jeho jméno by připadalo v úvahu maximálně až od příští sezony.

S jiným plánem ovšem může přijít ještě největší soukromý akcionář Jaroslav Šuda, který minulý týden projevil zájem koupit v klubu větší podíl. Ve středu se sešel s pardubickým primátorem, informoval ho, že v dalších jednáních bude využívat jako poradce jednu pražskou právní kancelář a společnost, jež se zabývá mimo jiné audity firem. „Naše strana je připravena se zástupci města jednat i v následujících dnech,“ uvedl podnikatel ve svém prohlášení.

Spekuluje se, že by jeho mužem, který může vést sportovní úsek, mohl být bývalý reprezentační obránce Mario Cartelli, který dříve dělal marketingového manažera v Olomouci.

Směrů je v Pardubicích hodně. Záleží, na kterou stranu foukne vítr. Protože pokud jde o moc, má zde vždycky silné slovo Ondřej Heřman, šedá eminence, muž v pozadí, který se kolem klubu střídavě objevuje a mizí už od dob, kdy mu vládl Zbyněk Kusý. On je člověkem v pozadí, který tahá za šňůry a přitom není vidět.

Zlín - Pardubice: Lubina neudržel nervy na uzdě a rozhodčí ho vykázal na tribunu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného